Der WAC möchte beim Spiel gegen Austria Wien allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz danken.

Unsere Blaulichtorganisationen leisten tagtäglich wunderbare Arbeit - das ist für Fußball Bundesligist RZ Pellets WAC ein Grund Danke zu sagen! Der WAC lädt daher gemeinsam mit den RegionalMedien Kärnten alle Blaulichtorganisationen zum Match gegen FK Austria Wien am Mittwoch, den 27.04 um 18.30 Uhr, in die Lavanttal Arena ein.

Egal ob Rettung, Feuerwehr oder Polizei – jedem sei für seinen tatkräftigen Einsatz gedankt.



90 Jahre Tradition

Der Wolfsberger AC wurde 1931gegründet. Die Freude war groß, als schließlich 1968 der Aufstieg in die neue zweitklassige Regionalliga Mitte geschafft wurdeund die Schwarz-Weißen sich bald zum Inventar dieser Spielstufe mauserten. In der späteren 2. Division blieben die Wolfsberger weitere sieben Jahre, ehe 1985 der abstieg und zehn Jahre später Gründungsmitglied der neuen Regionalliga Mitte wurde. Schlussendlich erreichte man in der Saison 2011/12 mit der Bundesliga endlich die höchste Spielklasse in Österreich. Erfolgreiche Jahre sollten folgen und so schaffte man unter dem neuen Namen RZ PELLETS WAC auch den Einzug in die UEFA Europa League und durfte dort respektable Erfolge feiern. Erinnern werden sich die Fans noch an die Saison 2019/20, als man Topclub Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0 bezwang und auch dem AS Rom zweimal ein Remis abringen konnte. Höhepunkt der internationalen Erfolge war nach Siegen gegen ZSKA Moskau und Feyernoord Rotterdam der Aufstieg in die K.O.-Phase der Europa League 20/21. Aktuell kämpft man in der Bundesliga-Meisterrunde um die internationalen Plätze für 2022/23. Für die Zukunft ist dem WAC zu wünschen, dass er weiterhin ein erfolgreicher Botschafter des Kärntner Fussballs bleibt.

Gewinnen

Wir verlosen Stehplatzkarten für Kärntner Einsatzkräfte für das Match gegen FK Austria Wien am 27.04.2022. Bitte beantworten Sie warum gerade Ihre Einheit mitdabei sein soll. Das beste Argument zählt. BItte um Angabe der Organsiation und der voraussichtlichen Personenanzahl. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.

