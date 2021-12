Nur noch eine Woche gilt es zu überstehen - dann kommt bekanntermaßen das Christkind. Eine der brennendsten Fragen rund um diesen Tag betrifft immer das Wetter: Gibt es weiße Weihnachten? Oder müssen wir besonders in den Niederungen wieder mit Grill-Wetter rechnen? So viel ist bereits sicher: 2021 sieht es für Freunde von weihnachtlichen Schneelandschaften sehr gut aus.

KÄRNTEN. Kekse, Lieder, Familientreffen, Besinnlickeit, die Krippe, oft auch Geschenke - all das verbindet man mit dem Heiligen Abend. All das, doch gehört für den Großteil auch etwas dazu, das in vielen Kärntner Städten am 24. Dezember zur Seltenheit wurde: Der Schnee. Etwa in Klagenfurt, so die ZAMG, habe es seit 2011 keine weißen Weihnachten mehr gegeben. Sogar in Wien musste man bis dato kürzer auf die nächste weiße Pracht am Heiligen Abend warten, hier war es 2012 das letzte Mal angezuckert.



1994 als Rekordjahr in Klagenfurt

Das war freilich nicht immer so. Etwa in Klagenfurt lag laut ZAMG von 1961 bis 1971 jedes Jahr am 24. Dezember Schnee. 1994 gab es in der Landeshauptstadt sogar einen neuen Rekord - damals lagen hier am Heiligen Abend 47cm. Zu großen Teilen dürfte auch der Klimawandel an dieser zweifelsohne vorhandenen Veränderung Schuld sein.

Heuer sogar Schneefall am 24.?

Die diesjährige Aussicht auf weiße Weihnachten dürfte in so gut wie allen Teilen Kärntens jedoch positiv ausfallen. Wo jetzt noch eine Schneedecke liegt, dürfte diese bis zum Heiligen Abend halten. Die Temperaturen der kommenden Tage klettern nur hier und dort etwas weiter über 0 Grad Celsius. Und laut Wetterexperten ist es auch nicht ausgeschlossen, dass pünktlich zum 24. Dezember Schneeflocken vom Himmel tanzen - und das bis in die Niederungen!