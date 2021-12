Zwei Freundinnen, die einfach unzertrennlich waren, die rundherum schon als Schwestern wahrgenommen wurden, verlieren durch ein Missverständnis den Kontakt zueinander. Eine von ihnen ist Sängerin und veröffentlicht einen Song, in dem sie ausdrückt, wie sehr sie die Entwicklung bedauert. Was niemand denken konnte: Durch den Song finden die beiden wieder zueinander...

KÄRNTEN. Dana und Ida verband eine ungewöhnlich lange Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich bereits im Kindergarten, richtig gute Freunde wurden sie dann in der gemeinsamen Zeit im Gymnasium. Die Sängerin erinnert sich: "In dieser Zeit waren wir unzertrennlich. Wenn ich mal irgendwo alleine aufgetaucht bin, fragten gleich alle, wo ich meinen Zwilling gelassen habe."

Eine ganz besondere Freundschaft

Nur wenige haben das Glück, eine ähnlich innige Freundschaft überhaupt erfahren zu können. Diejenigen Glücklichen werden wissen, wovon die Sängerin spricht: "Sie war ein Teil meiner Familie, meine Eltern behandelten sie wie ihre eigene Tochter – wir sind zusammen erwachsen geworden. Alle wichtigen und lebensverändernden Momente und Erfahrungen in der Jugend haben wir zusammen erlebt.“ Darauf ging Dana auch im Rahmen des Songtextes ein, so findet sich dort die Zeile: „Bei den größten Schritten meines Lebens wollt I, dass du dabei bist."



Streit und Missverständnis führten zu drei Jahren Funkstille

Genau das war auch eines jener Dinge, die sie am meisten vermisst hat. Die Zeit schritt voran, man lebte sich auseinander: "Im Laufe der Jahre verändert man sich und wir entwickelten uns in verschiedene Richtungen. Es wurde immer schwieriger und wir konnten nicht mehr so reden wie früher. Wir fingen an zu streiten, entfernten uns immer weiter voneinander. Meine Welt wurde leise.“ Was folgte, war ein heftiger Streit über ein Thema, bei dem die beiden immer wieder aneinander krachten. Dana erzählt: „Es war nie böswillig, wir wollten immer nur das Beste für den anderen und dachten, wir wüssten es jeweils besser."

Irgendwann kam es zu einem riesigen Missverständnis und beide dachten, jeweils das Gegenüber würde die Freundschaft beenden wollen. Was folgte, war totale Funkstille. Drei Jahre lang haben beide geschwiegen. Dann veröffentlichte Dana einen Song, der ihr aus dem Herzen sprechen sollte, mit „Leise“ verarbeitete sie das Thema. Dass die besungene Causa durch den Song noch einmal eine neue Wendung bekommen sollte, ahnte die Interpretin aber selbst nicht: "Ich dachte, das Kapitel war damit abgeschlossen."



"Plötzlich stand sie vor meiner Tür, es war sofort wie früher"

Knapp ein Monat nach Veröffentlichung von „Leise“ stand die ehemals beste Freundin plötzlich vor der Türe. Dana erinnert sich: "Es fühlte sich von der ersten Sekunde an wie früher.“ In den drei Jahren hätten sich beide extrem verändert und weiterentwickelt – für die Sängerin der Grund, warum es jetzt plötzlich wieder so gut funktioniert. Ihre weihnachtliche Botschaft: "Es gibt einfach Phasen im Leben, in denen man nicht ´miteinander kann´. Wir haben uns im Streit und in unserem Stolz verloren und dachten, es sei dem Anderen egal. Doch das war es nicht. Und so hat uns schlussendlich auch das Springen über den eigenen Schatten wieder zusammen gebracht. “

In ihrem Song singt sie wehmütig: „I hab dir so viel zu erzähln, was die Jahr so passiert is“. Die Wehmut ging, es gab ein Happy End. Mittlerweile haben sie sich alles erzählt, was in den drei Jahren passiert ist. Was ein Song alles bewegen kann…