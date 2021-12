„Schapp Schapp frisch und g´sund, lång lebn, g´sund bleibn und a glücklichs neigs Joa, nit klunzn, nit klågn, bis i wieda kum schlågn“. Dies ist wohl der berühmteste Spruch, der heute von unzähligen Kindern am 28. Dezember, dem "Unschuldigen Kindertag", aufgesagt wird. Der Brauch ist uralt.

KÄRNTEN. Im heurigen Jahr ist von den Kindern, neben dem Auswendiglernen ihrer Verse, aber auch auf die aktuelle COVID-Lage zu achten: Während Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr von der 2G-Nachweispflicht befreit sind (genauso auch Begleitpersonen, die gegenüber der Minderjährigen eine Aufsichtspflicht ausüben), müssen Kinder ab dem Alter von 12 einen 2G-Nachweis mitführen.

Bis zur Beendigung der allg. Schulpflicht ist der Ninja-Pass ausreichend, sofern die vorgegebenen Testintervalle eingehalten werden. Sollte bei Kindern ab dem Alter von 12 kein 2G-Nachweis oder Ninja-Pass vorhanden sein, so ist das Schappen nur gegenüber Personen aus dem eigenen Haushalt oder engsten Angehörigen und Bezugspersonen erlaubt.



Ursprung des "Unschuldigen Kindertags": Kindermord von Bethlehem

Aber was ist eigentlich der Ursprung des heutigen Festtages? Es ist leider ein grausamer Ausgangspunkt, der dazu führte, denn es geht um den Kindermord in Bethlehem. Als König Herodes hörte, dass ein potentieller Konkurrent seiner Person geboren wurde, ließ er in Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, alle männlichen Kinder bis zum Alter von zwei Jahren töten. Am heutigen Tag wird ihrer gedacht. Ob der Kindermord durch den zweifelsfrei skrupellosen König Herodes wirklich so stattgefunden hat, ist heute jedoch umstritten.



Geld und Süßigkeiten für Glück und Segen

Verschiedene Bräuche zu diesem Tag wurden bereits vor vielen Jahrhunderten hochgehalten. Während er in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums im 18. Jahrhundert ausgestorben ist, hält er sich in Österreich, insbesondere in Kärnten und der Steiermark, bis heute. Die Kinder sagen ihre Sprüchlein auf und begleiten diese den besuchten Erwachsenen gegenüber mit Zweigschlägen. Das soll denen Glück und Segen bringen, im Gegenzug erhalten die Kinder Süßigkeiten, Geld oder andere kleine Aufmerksamkeiten.



Regionale Unterschiede sind zu beachten

Wer heute noch schappen gehen möchte, muss sich möglicherweise aber beeilen: Wie es Bräuche so an sich haben, gibt es auch bei diesem regionale Unterschiede - einer dieser betrifft auch die Zeit, denn in manchen Regionen ist das Schappen nur bis mittags erlaubt. Mancherorts soll man danach sogar verjagt werden.