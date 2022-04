Am kommenden Dienstag und Mittwoch gibt uns der Fernsehsender ServusTV in seiner Sendung "Servus am Abend" einen Einblick in die Welt einer der härtesten Ausbildungen überhaupt. Mit viel Ehrgeiz trainieren hier Soldaten für einen der anspruchvollsten Plätze, die es in der Militärwelt gibt: Die US-Ranger-Ausbildung. Dabei werden auch zwei Männer aus Kärnten vorgestellt, die momentan als Favoriten gelten, um einen der heißersehnten freien Plätze zu ergattern.

KÄRNTEN. In der zweiteiligen Reportage von Andrea Dunkl mit dem Titel "Die härtesten Soldaten trainieren für die US-Ranger Ausbildung" bringt uns die Reporterin in eine Welt, in der das Training alles bedeutet, denn: Mit ein Bisschen Glück und einem Flugticket nach Amerika ist das Ganze noch lange nicht getan. Um eine bestmögliche Vorbereitung auf die US-Ranger Ausbildung zu erreichen, trainiert das Heeressportzentrum die beiden Kärntner Anwärter über sechs Monate lang in einem Trainingscamp in Klagenfurt.

Nur vier bekommen eine Chance

Laut Servus-TV sind von den ursprünglich 27 Anwärtern nur mehr 12 übrig. Insgesamt vier Ausbildungsplätze können die Österreicher bei den US-Rangers ergattern. Im August werden also nur die vier härtesten Soldaten den Flieger nach Amerika besteigen. In Amerika erwartet die Teilnehmer eine noch härtere Ausfalls-Rate, denn nur jeder zweite Anwärter schafft überhaupt die Aufnahme. Davon schließen wiederum nur 65% die Ausbildung erfolgreich ab.

Das sind die Kärntner Kandidaten

Die zwei Teilnehmer und Soldaten der 7. Jägerbrigade aus Kärnten, die auch als Favoriten gelten, wurden von Andrea Dunkl über mehrere Wochen im Trainingscamp begleitet. Aber wer sind die zwei härtesten Männer Kärntens? Patrick Juratsch ist einer der Kandidaten. Er ist 39 Jahre alt, zweifacher Vater und kommt aus Globasnitz. Ebenso geht er einer Berufung als Zugskommandant Stellvertreter nach. Rene Decker ist 41 Jahre alt und stammt aus Eberndorf. Der ebenfalls zweifache Vater hat den Titel des Gruppenkommandant Ausbildners und widmet sich nun dieser schwierigen Aufgabe.

Trainingsprogramm in Kärnten

Wer einen der anspruchvollsten Ausbildungsplätze der Welt haben möchte, wird schnell erfahren, dass dies kein Zuckerschlecken ist. So steht ein hartes Körperliches Programm für die Kärntner Kandidaten auf dem Plan. Unter anderem müssen sie hierbei

kilometerlange Märsche im Laufschritt und mit 30 kg Ausrüstung am Rücken absolvieren. Ebenso müssen sie eigens entwickelte Critical Tasks absolvieren, also Spezialübungen, bei denen Gefechtssituationen oder Verwundetentransporte simuliert werden. Zusätzlich zum Schwimmen in Kleidung müssen die Kandidaten auch perfekt schießen und klettern können.

Härteste Ausbildungen der Welt

Kein Wunder, dass die Ausbildung an der "US Army Ranger School" am Militärstützpunkt Fort Benning in Georgia als eine der härtesten und anspruchsvollsten militärischen Ausbildungen der Welt gilt, denn neben den sportlichen Höchstleistungen werden die Körper der Kandidaten auch noch von anderen Faktoren gefordert.

Ohne Essen und Schlaf

Über 61 Tage erwarten die Soldaten in der US-Army körperliche und mentale Ausnahmezustände: Schlaf- und Essensentzug sowie körperliche Höchstleistungen, bei denen sie über ihre Grenzen gehen müssen, machen die Ausbildung zu keinem ungefährlichen Unterfangen. Im Durchschnitt verlieren die Teilnehmer der US-Ranger School 8-10 kg Körpergewicht, allein in den zwei Ausbildungsmonaten.