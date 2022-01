Zu gleich zwei schweren Unfällen kam es heute wieder einmal auf Kärnten Schipisten. Auf der Gerlitze stürzte ein Jugendlicher am frischen Kunstschnee aus, am Nassfeld kollisierten zwei Schifahrer miteinander. Bei beiden Unfällen waren Rettungshubschrauber im Einsatz.

KÄRNTEN. Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Wernberg auf der Piste Nummer eins im organisierten Schiraum auf der Gerlitze (Gemeinde Treffen) talwärts. Im Bereich einer in Betrieb befindlichen Beschneiungsanlage kam er auf dem frisch produzierten Kunstschnee zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Schifahrer wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach geflogen.

Crash auch auf am Nassfeld

Ein weiterer Unfall ereignete sich anderswo am Nachmittag: Gegen 14.30 Uhr fuhren ein 16-jähriges Mädchen aus Polen und ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz auf der Kammabfahrt im Skigebiet Nassfeld (Gemeinde Hermagor-Pressegger See) unabhängig voneinander mit ihren Schiern talwärts. Oberhalb der Talstation Mössernbahn kam es zur Kollision zwischen den beiden Schifahrern. Das Mädchen blieb unverletzt, der Mann erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach geflogen.