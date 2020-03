Das Land Kärnten investiert 2020 rund 53,6 Millionen Euro in seine Pflichtschulen und Betreuungseinrichtungen. Alle Bezirke im Überblick.



KÄRNTEN. „Unsere wichtigste Zukunftsperspektive sind die jungen Menschen im Land. Alles, was wir frühestmöglich in die Elementarpädagogik investieren, rechnet sich später zigfach“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Referent für Pflichtschulwesen sowie Kindergarten und Hortwesen.

Alle Förderungen



Wie hoch sind die Kosten, die das Land Kärnten jährlich zu tragen hat? Die WOCHE hat den Überblick: Der gesetzlich vorgeschriebene Jahresbeitrag für Kindergärten beträgt heuer rund 23,9 Millionen Euro, jener für Kindertagesstätten rund 19 Millionen Euro. Aus dem Schulbaufonds fließen allein heuer Förderungen in Höhe von rund 10,7 Millionen Euro in Baumaßnahmen an Kärntens Pflichtschulen. Die Gesamtfinanzierung dieser Projekte ist teils auf mehrere Jahre aufgeteilt, insgesamt machen sie ein Volumen von rund 37,7 Millionen Euro aus. Das bedeutet, allein im Jahr 2020 lässt sich das Land Kärnten seine Pflichtschulen und Betreuungseinrichtungen rund 53,6 Millionen Euro kosten.

Unabhängig vom Einkommen



„Wir wollen Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas machen. Daher haben wir unter anderem das Kinder-Stipendium eingeführt“, schildert Landeshauptmann Kaiser, „es soll jedem Kind in Kärnten möglich sein, eine elementarpädagogische Einrichtung zu besuchen, unabhängig vom finanziellen Einkommen der Eltern“.

Qualitative Ausbildung



Diese Investitionen sind die Basis für die Bildung Kärntner Kinder und Jugendlicher. Kärnten hat, so Kaiser, die meisten Maturanten aller Bundesländer, gemessen an der Bevölkerung: „Daher ist es unbedingt notwendig, auch in Kärnten attraktive Hochschullehrgänge anzubieten, um den jungen Menschen eine qualitative Ausbildung zu bieten und gleichzeitig die zukünftige Entwicklung des Landes zu sichern.“

IM ÜBERBLICK

Klagenfurt Stadt

• Landesbeitrag Kindergärten: 5,5 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 4,8 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 2 Millionen Euro

• Größtes Projekt: Generalsanierung Volksschule 6 (West)

Klagenfurt Land

• Landesbeitrag Kindergärten: 2,8 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 2,4 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 1 Million Euro

• Größtes Projekt: Bildungscampus Moosburg

Villach Stadt

• Landesbeitrag Kindergärten: 2,5 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 2 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 500.000 Euro

• Größtes Projekt: Generalsanierung und Rückbau NMS Lind

Villach Land

• Landesbeitrag Kindergärten: 2,6 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 1,9 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 300.000 Euro

• Größtes Projekt: Adaptierung und Sanierung Bildungscampus St. Jakob/Rosental

Wolfsberg

• Landesbeitrag Kindergärten: 1,8 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 2 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 4,4 Millionen Euro

• Größtes Projekt: Sanierung und Zubau Bildungszentrum Preitenegg

Völkermarkt

• Landesbeitrag Kindergärten: 1,9 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 700.000 Euro

St. Veit

• Landesbeitrag Kindergärten: 2,3 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 2,2 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 1.4 Millionen Euro

• Größtes Projekt: Neubau Volksschule Hörzendorf (inklusive Ganztagesschule)

Feldkirchen

• Landesbeitrag Kindergärten: 1,2 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 900.000 Euro

Hermagor

• Landesbeitrag Kindergärten: 800.000 Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 300.000 Euro

Spittal

• Landesbeitrag Kindergärten: 2,5 Millionen Euro

• Landesbeitrag Kindertagesstätten: 1,8 Millionen Euro

• Baumaßnahmen Pflichtschulen: 1,1 Millionen Euro

• Größtes Projekt: Generalsanierung Bildungscampus Baldramsdorf