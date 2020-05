Heute gibt es Neuigkeiten zur Zukunft der Kinderbetreuung in Kärnten, wenn bald der derzeit geltende Erlass zum eingeschränkten Betrieb ausläuft.

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 411

(Stand: Mittwoch, 13. Mai, 8 Uhr)



Klagenfurt: 92

Völkermarkt: 52

St. Veit: 50

Villach Land: 48

Wolfsberg: 43

Spittal: 43

Klagenfurt Land: 41

Villach: 22

Feldkirchen: 15

Hermagor: 5

Österreich: 15.921

Alle Bundesländer (Dienstag, 12. Mai, 15 Uhr): 15.894

332 im Burgenland, 411 in Kärnten, 2.709 in Niederösterreich, 2.269 in Oberösterreich, 1.215 in Salzburg, 1.813 in der Steiermark, 3.518 in Tirol, 879 in Vorarlberg und 2.748 in Wien.

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 1.190

(Stand: Dienstag, 12. Mai, aktualisiert um 10 Uhr)

Wien: 565 (+ 45)

Steiermark: 222 (- 29)

Niederösterreich: 174 (+/- 0)

Tirol: 88 (- 11)

Oberösterreich: 39 (- 3)

Burgenland: 36 (- 7)

Salzburg: 33 (- 4)

Vorarlberg: 23 (- 4)

Kärnten: 10 (+ 1)

Ministerin Köstinger zu den Grenzöffnungen

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) soll es bereits ab 15. Mai Erleichterungen bei den Grenzkontrollen geben, etwa für Geschäftsreisen und Familienbesuche. Ab 15. Juni soll dann eine generelle Grenzöffnung folgen, wenn die Infektionslage dies erlaube. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte die Ministerin, dass Grenzöffnungen zu Nachbarstaaten vorrangig seien. Österreich bemühe sich, Einreisemöglichkeiten für Touristen aus Deutschland so rasch wie möglich wieder zu gewährleisten.

Die Grenzen zwischen Österreich 🇦🇹 und Deutschland 🇩🇪 sollen am 15. Juni wieder komplett geöffnet werden.

Die Grenzen zwischen Österreich 🇦🇹 und Deutschland 🇩🇪 sollen am 15. Juni wieder komplett geöffnet werden.

Bereits ab Freitag wird - laut Kanzleramt in Wien - nur noch stichprobenartig kontrolliert.

Bund über aktuelle Unterstützungspakete

Aktuelle Corona-Unterstützungspakete stellen heute Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel im Rahmen einer Pressekonferenz um 9.30 Uhr vor.

Abendlinien der KMG wieder in Betrieb

Die Abendlinien der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) kehren am Freitag, 15. Mai, wieder zurück. Die letzten Abfahrten erfolgen vom Heiligengeistplatz um 23.15 Uhr, spätere Fahrten entfallen am Freitag und Samstag. Die KMG wollen sie je nach Öffnungszeiten in der Gastronomie entsprechend anpassen.

Ab Montag, 18. Mai, sind auch alle Taglinien in Vollbetrieb – inklusive Schülerfahrten und der Linie B im Zehn-Minuten-Takt. Alles also nach den gewohnten Fahrplänen.

Es herrscht Maskenpflicht in den Bussen (außer für Kinder bis zum 6. Lebensjahr). In allen Bussen werden derzeit für die Sicherheit der Lenker Infektionsschutz-Scheiben montiert. Dann kann man auch wieder vorne einsteigen und Tickets lösen. Derzeit findet bargeldlose Bezahlung (Kundenkarten) statt. Der Abstand von einem Meter ist einzuhalten, ist das aufgrund von zu vielen Fahrgästen nicht möglich, darf man trotzdem mitfahren. Ab nächster Woche werden Mitarbeiter die Schüler auf die Schutzmaßnahmen hinweisen. Abstrafen will man nicht, nur aufklären.

Eine Sonderregelung gibt es für Krumpendorf: Von Montag bis Freitag fährt die Linie 20 um 19.30 Uhr ab Heiligengeistplatz nicht mehr bis Leinsdorf und retour, sondern nur bis zum Strandbad. Dafür fährt der Bus um 20 Uhr bis Leinsdorf und retour.

Neuigkeiten zur Kinderbetreuung

Wie es für Kärntens Kinder weitergeht – auch im Sommer –, wollen Landeshauptmann Peter Kaiser und Doris Schober-Lesjak (Abteilung 6, Elementarbildung) heute verraten. Um 9 Uhr sieht man die Pressekonferenz auf meinbezirk.at im Live-Stream.

Kinderbetreuung stellt bekanntlich viele Eltern vor große Herausforderungen. Der derzeitige Erlass des Bundesministeriums zum eingeschränkten Betrieb der Kindergärten wird demnächst auslaufen. Wie es dann weitergeht, darüber wird aufgeklärt.

Die Zukunft von Kärntens Gastronomie

Dass die Gastronomie in zwei Tagen wieder aufsperrt, nimmt die Wirtschaftskammer Kärnten zum Anlass, um heute über folgendes Thema zu berichten: "Wie sieht Kärntens Gastronomie die Zukunft?" Wie läuft es im Wirtshaus zu Corona-Zeiten ab? Wie wird das Wirtepaket der Bundesregierung gesehen? Darüber informieren Fachgruppen-Obmann Stefan Sternad und Fachgruppen-Geschäftsführer Guntram Jilka in einem Pressegespräch um 10 Uhr.

Almbauern dürfen Grenzen überschreiten

Ab heute, Mittwoch, dürfen Almbauern, deren Flächen teilweise in italienisches bzw. slowenisches Gebiet reichen, auf der grünen Grenze ins Ausland, um Vieh und Almen zu betreuen. Eine Verordnung des Innenministeriums macht es möglich – zwischen 5 und 21 Uhr für maximal acht Personen pro Almgemeinschaft. Mitzuführen ist lediglich ein ausgefülltes Formular.

Alle Informationen zu gestern, Dienstag:

Zehn aktiv erkrankte Kärntner

