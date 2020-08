Oh Kärnten, bist du wirklich so blind und taub? Oder willst du es nicht verstehen, dass deutschsprachige Menschen in Slowenien täglich weinend nach Hause gehen?

Über eine Sandkiste wird berichtet groß und fein, Demokraten sollen wir vermeintlich sein! – Gegenseitiges Verstehen, gemeinsam gestalten und in die Zu-kunft gehen kann man in den verschiedensten Reden hören.

Alles nur Worte! Wo bleiben die echten Taten dazu? Wer verteidigt die Menschenrechte, wenn sie missachtet oder gar nicht umgesetzt werden? Wo sind die Personen nur hin verschwunden, die uns die Menschenrechte immer ans Herz gelegt haben?

Im Menschenrechte ARTIKEL 14:

Diskriminierungsverbot! Der Genuss, der in dieser Konvention anerkannten Rech-te und Freiheiten, ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu ei-ner nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten!

Wo bleibt der Aufschrei, wenn der Staatspräsident von Slowenien in einem Interview in Klagenfurt die deutschsprachige Volksgruppe als Herumtreiber, Säufer – Übersetzung aus den slowenischen für ethnische Gruppe, bezeichnet.

CARINTHIja 2020 muss friedlich sein und bleiben! Verschiedenste Kulturen leben in Kärnten, denn das Kärntnerherz schlägt allen entgegen. Menschen aus der ganzen Welt, finden bei uns den ersehnten Frieden. Italiener, Ungarn, Kroaten, Slowenen, Deutsche, Amerikaner, Engländer, alle die ihr hier in unserem schönen Kärnten eine neue Heimat gefunden habt, helft vereint mit, dass in unserem Nachbarland Slowenien die Deutsche Volksgruppe verfassungsmäßig anerkannt wird, nutzt jede Gelegenheit um auf diese Menschenrechtsverletzung hinzu-weisen!

Ewald Klammer