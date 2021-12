Noch in dieser Woche wird die Millionste Impfdosis in Kärnten verimpft werden, aktuell fehlen darauf noch knapp dreieinhalb Tausend Impfungen. LH Kaiser betont, dass sich das Virus mit Mutationen wehrt und die Impfung daher umso wichtiger ist. Gesundheitslandesrätin Prettner appellierte daher, die Impfangebote anzunehmen. Zwischen den Bezirken gibt es aktuell große Unterschiede in der Durchimpfungsrate.

KÄRNTEN. Diese Woche wird die Millionste Impfdosis in Kärnten verabreicht. Mit Stichtag Montag, dem 27. Dezember 2021, wurden 996.525 Dosen verimpft. Demzufolge wurden seit 5. Jänner 2021 täglich durchschnittlich 2.800 Menschen in Kärnten geimpft. 67,6 Prozent der Kärntner Bevölkerung, also rund 380.000 Personen, sind vollimmunisiert. 395.307 Menschen (70,3 Prozent) haben sich bereits den 1. Stich abgeholt. Die Durchimpfungsrate bei der impfbaren Bevölkerung, also allen Personen über fünf Jahren, beträgt bei den Erststichen 73,4 Prozent.



Kaiser: „Virus wehrt sich mit Mutationen“

„Das Virus wehrt sich mit Mutationen und es ist aus unserer Sicht entscheidend, dass möglichst viele Menschen geimpft sind und damit schwerer angreifbar durch das Corona-Virus werden. Durch jede Impfung wachsen unsere Chancen, das Virus zu besiegen und in der Zwischenzeit damit leben zu können“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser.

Prettner: "Bitte gehen Sie impfen"

„Die Impfung ist die wirksamste Methode der Mutation die Stirn zu bieten. Deshalb appelliere ich an alle Personen, vier Monate nach der Zweitimpfung zur dritten Impfung zu gehen“, bekräftigte Gesundheitsreferentin Beate Prettner und betont, dass in Kärnten bereits 221.263 „Booster-Impfungen“ verabreicht wurden.

Personengruppe über 80 mit hoher Durchimpfungsrate

Besonders erfreulich ist die Durchimpfungsrate bei der Personengruppe über 80 Jahren – 93,7 Prozent sind vollimmunisiert. „Ich erwähne diese Zahl, um zu zeigen, wie Menschenleben geschützt werden - gerade bei jener Personengruppe, die durch Covid 19 besonders

gefährdet ist“, sagt Kaiser.



Große Unterschiede zwischen Bezirken bei Durchimpfungsrate

Im Bezirksranking nimmt St. Veit mit 71,6 Prozent den Spitzenplatz ein, an letzter Stelle liegt Spittal mit 62,4 Prozent. Die Impfquote liegt in Klagenfurt bei 70,1 Prozent, in Villach bei 67,2 Prozent, in Feldkirchen bei 66,2 Prozent, in Hermagor bei 68,7 Prozent, in Klagenfurt-Land bei 69,6 Prozent, in Villach-Land bei 65,8 Prozent, in Völkermarkt bei 67,2 Prozent und in Wolfsberg bei 67,4 Prozent. Von den österreichweit 16.213.000 Impfungen wurden 6,17 Prozent in Kärnten verabreicht, was in etwa dem Kärntner Anteil an der Bundesbevölkerung

entspricht.