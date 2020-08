Österreichs Gemeinden sollen vom Bund eine Milliarde Euro an Zweckzuschüssen für Projekte erhalten. In Kärnten wurden bisher 31 Anträge gestellt. Insgesamt könnten die Kärntner Gemeinden mehr als 62 Millionen Euro abholen.

KÄRNTEN. Volkswirtschaftliche Anreize wolle man in der Corona-Krise setzen. Daher stellt der Bund Österreichs Gemeinden eine Milliarde Euro in Form von Zweckzuschüssen zur Verfügung. Investitionen auf kommunaler Ebene werden mit bis zu 50 Prozent Förderquote unterstützt. Gefördert werden zum Beispiel Sanierungen oder auch Errichtungen von Schulen, Kindergärten, Sportstätten oder Seniorenheimen, Investitionen in den öffentlichen Verkehr oder Energiespar-Maßnahmen … Für die Zuteilung der Mittel wird ein abgestufter Bevölkerungsschlüssel und die Einwohnerzahl herangezogen.

Welcher Bezirk könnte wie viel abholen?

Für Kärnten könnten insgesamt 62.736.507,33 Euro – also über 62 Millionen Euro – aus dem Gemeindepaket 2020 fließen.

Die höchstmöglichen Zuschüsse pro Bezirk:

Klagenfurt Stadt: 12.754.714,01 Euro

Villach Stadt: 7.859.911,81 Euro

Hermagor: 1.909.139,58 Euro

Klagenfurt Land: 6.261.025,92 Euro

St. Veit: 5.746.373,62 Euro

Spittal: 8.011.676,33 Euro

Villach Land: 6.780.914,61 Euro

Völkermarkt: 4.412.769,43 Euro

Wolfsberg: 5.839.043,80 Euro

Feldkirchen: 3.160.938,22 Euro

Bisher 31 Anträge aus Kärnten

Seit 1. Juli können die Gemeinden Anträge stellen. Bisher (Stand: 22. Juli) sind österreichweit 332 Anträge eingelangt (ca. 45 Millionen an Zweckzuschüssen), davon 31 aus Kärnten – nur in Niederösterreich (132), Oberösterreich (50) und Tirol (36) waren es mehr.

Bisher wurden die meisten Anträge für die Sanierung von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs-Einrichtungen, von Gemeindestraßen oder für Arbeiten an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gestellt.

Teilweise Zuschüsse schon ausgezahlt

In Kärnten gibt es auch Gemeinden, die schon Geld ausgezahlt bekommen haben, nämlich zum Beispiel:

Feistritz im Rosental (524.639 Euro Gesamtinvestition, 261.771 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt)

(524.639 Euro Gesamtinvestition, 261.771 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt) Arriach (2.450.000 Euro Gesamtinvestition, 138.800 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt)

(2.450.000 Euro Gesamtinvestition, 138.800 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt) Finkenstein (eine Million Euro Gesamtinvestition, 500.000 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt)

(eine Million Euro Gesamtinvestition, 500.000 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt) Lesachtal (210.000 Euro Gesamtinvestition, 105.000 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt) geht noch auf 137.962,09

(210.000 Euro Gesamtinvestition, 105.000 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt) geht noch auf 137.962,09 Baldramsdorf (1.047.552,18 Euro Gesamtinvestition, 197.927,38 Euro an Zuschuss schon ausgezahlt)

Feistritz, Arriach und Baldramsdorf haben damit schon den gesamten Zuschuss, der ihnen zusteht, abgeholt. In Finkenstein wären weitere Anträge möglich – der höchstmögliche Zuschuss beträgt 949.814,67 Euro. Auch das Lesachtal könnte sich noch weitere 32.962,09 Euro vom Bund abholen.

Wie die Zahlen (höchstmögliche Zuschüsse) nun für die einzelnen Gemeinden aussehen, erfährst du in unserer interaktiven Karte. Einfach durchklicken (auf den gewünschten Bezirk klicken)!