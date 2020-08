Auch das Land Kärnten ist in der Kommission vertreten. Über das Ergebnis – also die provisorischen Ampel-Farben – will man heute allerdings noch nicht sprechen. 15 Mitarbeiter werden in Kärnten aufgenommen, um die Gesundheitsbehörden ab September zu entlasten. Mitarbeiter in Jugendherbergen werden schon früher getestet als es der Bund vorsieht.

KÄRNTEN. Auch am heutigen Donnerstag tagte das Kärntner Corona-Koordinationsgremium. Danach berichtete Heimo Wallenko (Sachgebietsleiter Infektionsschutz, Landessanitätsdirektion) von der ersten Sitzung der Corona-Kommission, die heute im Probelauf tagte. Dies geschah mit Vertretern aller Bundesländer, eben auch mit Wallenko, unter Vorsitz des Gesundheitsministeriums und moderiert von der Gesundheit Österreich GmbH. Wallenko: "Es wurde der Entscheidungsfindungsprozess simuliert, denn nächste Woche gibt es erstmals den Testbetrieb. Auffällige Bezirke in jedem einzelnen Bundesland wurden durchbesprochen, ebenso wie Cluster, Test- und Bettenkapazitäten. Es lief sehr professionell ab und ich bin zuversichtlich, dass wir das ab nächster Woche punktgenau hinbekommen."

Innerhalb der Kommission wurde allerdings vereinbart, heute über das Ergebnis der Sitzung (provisorische Ampel-Farben) Stillschweigen zu bewahren. Er bat um Verständnis dafür.

15 Personen zusätzlich als Unterstützung für Gesundheitsbehörden

Gesundheitsreferentin Beate Prettner berichtete über einen Personalakt, der im Umlaufbeschluss von den Regierungsmitgliedern beschlossen werden soll. Es geht um das Projekt zwischen Land Kärnten und Arbeitsmarktservice (AMS), wonach 15 Personen eingestellt werden sollen, welche die Gesundheitsbehörden (Bezirkshauptmannschaften) unterstützen sollen. Eine Aufnahme des zusätzlichen Personals ist mit 7. September vorgesehen, um die Betreffenden noch einschulen zu können. Dann sollen sie unter anderem beim Contact Tracing helfen.

Jugendherbergen: In Kärnten wird früher getestet

Es ist weiters ein Regierungssitzungsakt in Beschließung, dass Mitarbeiter von Jugendherbergen früher als vom Bund vorgesehen (früher als mit 1. September) getestet werden sollen. In Kärnten sollen die Tests in diesem Bereich schon in den nächsten Tagen starten.

Bekanntlich kündigte Ministerin Elisabeth Köstinger heute an, dass ab 1. September auch Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben, von Campingplätzen und Jugendherbergen auf "Corona" getestet werden (mehr dazu hier).

Schnelltests in Spitälern möglich

Prettner teilte weiters mit, dass seitens des Bundes heute die Ausnahmeregelung für Risikogruppen verlängert wurde, die am 31. August ausgelaufen wäre. Bis Ende 2020 wurde die Regelung verlängert, was ihren besonderen Schutz am Arbeitsplatz (Home-Office, bezahlte Freistellung) betrifft.

Außerdem gab es heute einen Abstimmungstermin mit Vertretern der Krankenanstalten, um sich für den Herbst zu rüsten. Thema waren z. B. Testkapazitäten, die Beschaffung von Schutzmaterial und laufende Schulungen des Personals im Umgang mit Covid-19-Patienten. Laut Prettner gibt es in jedem Krankenhaus jetzt auch die Möglichkeit von Schnelltestungen, wenn es nötig ist – fünf bis sechs pro Haus.

Donnerstag: 48 Personen mit dem Corona-Virus infiziert