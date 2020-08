Der Schulbeginn war Thema der heutigen Koordinationssitzung, ebenso die Ergebnisse der Urlauber-Screenings. Das Rote Kreuz plant eigene Teststraßen speziell für Schulen.

KÄRNTEN. Auch am heutigen Montag fand wieder eine Sitzung des Corona-Koordinationsgremiums des Landes statt. Zentrales Thema war der bevorstehende Schulstart, zu dem es aber heute um 15.30 Uhr noch nähere Informationen in einer Pressekonferenz geben wird. Daher haben heute an der Sitzung auch Bildungsdirektor Robert Klinglmair und Doris Schober-Lesjak, Leiterin des Bereichs Elementarbildung des Landes Kärnten, teilgenommen.

Da die Schulen in Vollbetrieb starten werden, müssen noch Fragen geklärt werden – wie: Wie geht man mit Schnupfen bei Kindern um? Wann ist ein Kind ein Verdachtsfall? …

Ein Experten-Team in der Bildungsdirektion – dabei sind auch Schulleiter – erstellt derzeit einen Leitfaden. Im Bereich der Elementarbildung wird ein bestehender Leitfaden adaptiert.

Für den Schulanfang plant das Rote Kreuz, Teststraßen speziell für Schulen einzurichten, wenn es nötig sein sollte. In diesen Teststraßen sollen dann ausschließlich Kinder getestet werden.

Ergebnisse der Screenings

Thema war heute auch das Screening der Kroatien-Urlauber, die zwischen 7. und 16. August in Kroatien waren. Sie konnten sich ja freiwillig und kostenlos testen lassen. 1.032 Personen machten davon Gebrauch, drei Personen wurden positiv getestet. Bei den Balearen-Heimkehrern gab es bisher 28 Tests – ohne positives Ergebnis.

Derzeit läuft auch das Screening bei Mitarbeitern in Jugendherbergen, bisher ebenfalls ohne Corona-Fall.

Morgen wieder Lockerungen

Thema war heute auch die nächste Lockerungsverordnung, die morgen, am 1. September, für Veranstaltungen indoor wie outdoor in Kraft tritt. Es sollen wieder mehr Personen (Besucher) erlaubt sein. Bisher ist diese Regelung aufrecht, es wurde seitens des Bundes noch keine neue Einschränkung kommuniziert.

Ungarn schließt ab morgen wieder die Grenzen. Ungarn, die einreisen, müssen 14 Tage in Quarantäne oder müssen sich einem zweiphasigen Corona-Test (zwei Tests im Abstand von zwei Tagen) unterziehen.

Konferenz zum Thema Ampel

Heute um 16 Uhr findet noch eine Video-Konferenz mit den Landeshauptleuten, dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister statt. Thema ist die Corona-Ampel, die ja diese Woche in Betrieb geht. Die genaue Verordnung für die Ampel fehlt noch.

Ein wichtiges Kriterium für die Farbgebung wird auch die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen sein. Neun Bezirke in Österreich (keiner in Kärnten) weisen derzeit über 50 Neuinfektionen in diesem Zeitraum auf.

Montag: 40 Personen mit dem Corona-Virus infiziert