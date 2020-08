Elisabeth Ellison-Kramer besuchte Kärnten. Sie besprach mit Landeshauptmann Peter Kaiser auch die Situation an den Grenzen am vergangenen Wochenende und das Jubiläum "100 Jahre Volksabstimmung".

KÄRNTEN. Ihren Antrittsbesuch absolvierte heute die designierte österreichische Botschafterin in Slowenien Elisabeth Ellison-Kramer bei Landeshauptmann Peter Kaiser. Die Turbulenzen am vergangenen Wochenende an den Grenzen waren natürlich auch Thema. Kaiser stellte klar: "Eine Situation wie an diesem Wochenende an den Grenzen wird es nie wieder geben. Der Informationsfluss muss sichergestellt sein, zwischen allen Ebenen und über die Grenze hinweg!" Auch Ellison-Kramer sprach sich für verbesserte Kommunikation aus. Außerdem müssten die Botschaften eingebunden werden, um einen solchen Stau in Zukunft zu vermeiden.

Kärntner Landesausstellung in Laibach?

Kaiser will die mobile Landesausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der Volksabstimmung auch nach Laibach bringen. Die designierte Botschafterin sagte ihre Unterstützung zu, damit dies umgesetzt werden kann. Kärnten müsse den eingeschlagenen Weg in der Volksgruppen-Frage und im Ausbau der guten Beziehungen zu Slowenien weitergehen: "Dazu möchte auch ich mittels eines regen Austausches der beiden Länder beitragen und dazu werde ich auch die Kontakte zu den Minderheiten, wie jene der Altösterreicher in Slowenien, halten."