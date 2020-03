1,5 Millionen Euro für drei Kindergärten sollen am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Außerdem soll der Carinthische Sommer Förderung erhalten.

KÄRNTEN. Am Dienstag wird in der Regierungssitzung von Landeshauptmann Peter Kaiser, Sozialreferentin Beate Prettner und Gemeindereferent Daniel Fellner (alle SPÖ) ein Antrag für die Sanierung, den Zubau bzw. die Adaptierung von drei Kindergärten eingebracht. Es handelt sich um die Kindergärten St. Leonhard bei Siebenbrünn (Gemeinde Arnoldstein), Köttmannsdorf und Köstenberg (Gemeinde Velden). 1,5 Millionen sollen insgesamt fließen.

Geld von der EU

Besonders an dieser Investition ist, dass knapp die Hälfte des Geldes von der EU kommt. Bis zum Jahr 2021 ist es nämlich auch möglich, dass mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen getätigt werden können. Kaiser erläutert: "Durch den Ausbau sozialer Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheitseinrichtungen und -dienstleistungen einschließlich Gesundheitsförderung, sollen diese Einrichtungen für alle, die im ländlichen Raum Bedarf dafür haben, in hoher Qualität zugänglich gemacht und gleichzeitig die Beschäftigungschancen von Frauen gehoben werden."

Sanierungen und Zubau

Aus dem ELER-Topf der EU wurden erst kürzlich schon 6,2 Millionen Euro lukriert, erinnert Prettner. Sieben Projekte, vor allem für Jugendliche und Menschen mit Behinderung, werden dammit finanziert.

Die 1,5 Millionen Euro, die nun genehmigt werden, gliedern sich wie folgt auf:

Kindergarten St. Leonhard bei Siebenbrünn: 553.920 Euro (Sanierung)

Kindergarten Köttmannsdorf: 555.780 Euro (Zubau)

Kindergarten Köstenberg: 486.000 Euro (Sanierung)

49,4 Prozent der 1,5 Millionen Euro (797.850 Euro) kommen aus dem ELER-Topf, 50,57 Prozent (806.945 Euro) vom Land Kärnten.

Finanzspritze für Carinthischen Sommer

Was außerdem in den nächsten Regierungssitzung beschlossen werden soll, ist die finanzielle Unterstützung des Carinthischen Sommers durch das Land mit 380.000 Euro für das Jahr 2020.