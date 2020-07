Eine neue Qualifizierungsinitiative in Kärnten ist ein wichtiger Schritt, damit Hilfsarbeiter zukünftig auch gerecht entlohnt werden.

Betriebe achten bei Bewerbungen natürlich in einem ersten Schritt auf Abschlüsse, die man vorweisen kann. Das ist nicht immer fair, denn es gibt Bewerber, die aus den verschiedensten Gründen gewisse Qualifikationen nicht formal vorweisen können. Und trotzdem besitzen sie oft diese Qualifikationen. Haben sie das Glück, eingestellt zu werden, ist der Unterschied auf dem Lohnzettel zu einem Facharbeiter oft ein großer. Und das hat später natürlich auch Auswirkungen auf die Pension. Hier setzt eine neue Offensive des Landes an (mehr dazu hier). Der motivierende Titel: "Du kannst was". In einem ersten Schritt will man ca. 40 Hilfsarbeiter in Facharbeiter "verwandeln". Die Zielgruppe wird in Kärnten allerdings auf 2.000 bis 3.000 Personen (!) geschätzt.

An die Betroffenen: Nutzt dieses kostenlose Angebot! An die Arbeitgeber: Motiviert eure Mitarbeiter, teilzunehmen! Gebt ihnen die Chance, für ihre Kenntnisse auch das zu verdienen, was ihnen eigentlich zusteht!

Lesen Sie dazu auch: