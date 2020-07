Der Rechnungsabschluss 2019 wird morgen in der Landtagssitzung Thema sein. Die FPÖ Kärnten will ihn mittragen, übt aber Kritik. Das Team Kärnten wird ihn ablehnen. Die FPÖ gab in einer Pressekonferenz auch Ausblicke auf morgige Themen in Sachen "Corona".

KÄRNTEN. Dem Rechnungsabschluss 2019 des Landes ist in der morgigen Sitzung des Kärntner Landtages Thema. Für FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Christian Leyroutz ist dessen Bedeutung in Zeiten wie diesen zu vernachlässigen, wie er in einer Pressekonferenz heute mitteilte. Die Spielregeln hätten sich durch "Corona" verändert, in den nächsten Jahren stehen gewaltige Anstrengungen bevor.

Der Überschuss sei Einmaleffekten zu verdanken – durch mehr Ertragsanteile durch den Bund, mehr Einnahmen und weniger Ausgaben bei der Wohnbauförderung, weil diese unattraktiv sei und nicht gerne in Anspruch genommen werde, und weniger Ausgaben beim Breitband-Ausbau.

FPÖ stimmt Rechnungsabschluss zu

Die FPÖ werde aber konstruktiv sein und über ihren Schatten springen und dem Rechnungsabschluss zustimmen, so Leyroutz: "Mit der Begründung, dass unter dem Strich ein positives Ergebnis vorliegt. Damit ist aber die klare Erwartung verbunden, dass SPÖ und ÖVP endlich bereit sind, auf unsere ausgestreckte Hand zuzugehen. Wir brauchen jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung, um für die Bevölkerung die bestmöglichen Lösungen zu erarbeiten. Wir wollen die Budgetpolitik der nächsten Jahre gemeinsam gestalten und wesentliche Probleme Kärntens wie abnehmende Bevölkerungszahlen und die zweithöchste Arbeitslosenquote angehen. Die FPÖ ist hier bereit, einen konstruktiven Beitrag zu leisten und unter dem Motto ´Abwanderung stoppen, Wirtschaft stärken Reformen anzustoßen."

Team Kärnten trägt Rechnungsabschluss nicht mit

Das Team Kärnten wird hingegen den Rechnungsabschluss 2019 morgen im Landtag nicht mittragen. Gerhard Köfer begründet: "Zahlreiche Einmaleffekte und so manche ,Budgettricks' beschönigen das vorliegende Zahlenwerk. Daher ist der errechnete Überschuss auch alles andere als glaubwürdig. Viele Investitionen wurden einfach abgesagt oder nach hinten verschoben. Einmaleffekte haben den Rechnungsabschluss 2019 des Landes massiv begünstigt und besser erscheinen lassen."

Köfer erwähnt auch fast 21 Millionen Euro an Mehreinnahmen wegen begünstigter Rückzahlung der Wohnbauförderung und zusätzliche Erträge wegen des Pflege-Zweckzuschusses und 11,5 Millionen Euro beim Katastrophenschutz.

Dringlichkeitsanfrage der FPÖ zu Covid-19-Vorsorge

In der FPÖ-Pressekonferenz berichtete Klubobmann Gernot Darmann auch eine Dringlichkeitsanfrage an Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, die morgen eingebracht wird. Es geht um die Covid-19-Vorsorge für den Herbst. "Laut Gesprächen mit niedergelassenen Ärzten droht im Herbst ein Chaos in den Ordinationen, wenn spätestens zu Beginn der Grippesaison viele Patienten mit Husten, Schnupfen oder Fieber in die Ordinationen kommen. Von diesen ist jeder ein potenzieller Corona-Fall und hier kann es nur in Richtung Testung gehen. Daher wird es notwendig sein, in den Bezirken ausreichend Teststationen einzurichten, um vor Ort schnell handeln zu können."

Darmann will auch wissen, ob es genügend Influenza-Impfdosen für den Herbst gibt, und ob es Handlungsanleitungen für Schulen und Kindergärten gibt, wenn es zu einem Corona-Verdachtsfall kommt. Den Sommer müsse man nützen, so Darmann, um Konzepte für den Herbst zu erstellen.

Ein Dringlichkeitsantrag wird ebenfalls morgen durch die FPÖ gestellt. Darin wird von der Bundesregierung die Kompensierung der finanziellen Ausfälle (etwa durch geringere Einnahmen der Sozialversicherungsanstalten) fordern. Darmann: "Es darf zu keinen Leistungskürzungen bei Bürgern und Patienten kommen."

FPÖ Kärnten lehnt neuerliche Maskenpflicht ab

Auch die Maskenpflicht ab Freitag in Supermärkten, Banken und Postfilialen machte Darmann in der Pressekonferenz zum Thema. Für die FPÖ Kärnten ist sie eine Inszenierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Darmann: "Wenn man es nicht argumentieren kann, wieso man in gewissen Geschäften Masken zu tragen hat, in anderen aber nicht, dann ist der Rechtsstaat in Gefahr. Es ist niemanden verboten, freiwillig Masken zu tragen. Hier gibt es eine Eigenverantwortung der Bürger und diese sollten sie leben. Die Regierung führt sich selbst ad absurdum, wenn sie auf der einen Seite eine Corona-Ampelregelung einführt, die von grün bis rot geht und dann zugleich auch dem Bundesland Kärnten Masken und Schikanen verordnet, obwohl bei uns die Ampel auf knallgrün steht."