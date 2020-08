Zusätzliche Kräfte des Bundesheeres sollen erst nächste Woche an den Grenzen im Einsatz sein. Daher muss sich Kärnten für das Wochenende rüsten.

KÄRNTEN. Auch am heutigen Mittwoch traf sich das Corona-Koordinationsgremium und besprach die Intensivierung der Grenzkontrollen am kommenden Wochenende. "Da der Bund leider keine bundesweiten Vorgaben gemacht hat, haben wir mit den Bezirkshauptmannschaften abgesprochen, wie wir von Kärntner Seite aus die Grenzkontrollen intensivieren werden", berichtete Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner.

Zusätzliche Kräfte erst nächste Woche

Bundesheer-Personal, das zusätzlich benötigt wird, steht frühestens ab nächster Woche zur Verfügung. Momentan unterstützen 45 Soldaten die Gesundheitsbehörden und die Polizei an den Grenzen.

Diese werden ab Freitagmorgen (bis Montagmorgen) in drei Hauptübergänge eingeteilt: Loiblpass, Karawankentunnel und A2 zu Italien. An diesen Übergängen wird am Wochenende durchgängig kontrolliert, der Fokus liegt also auf diesen drei Hauptsträngen.

24-Stunden-Kontrolle als Ziel

An den übrigen Grenzübergängen wird – so wie bisher – kontrolliert. "Die Behörden sind stundenweise vor Ort und polizeiliche Kontrollen werden verstärkt", so Prettner. Nächste Woche sollen auch hier die Kontrollen "deutlich ausgeweitet" werden, eine 24-Stunden-Kontrolle wird angestrebt.

80 Soldaten mehr benötigt

Nächste Woche, wenn die zusätzlichen Kräfte da sind, erfolgt eine neuerliche Abstimmung, koordiniert mit der Polizei. Berechnungen der Bezirkshauptmannschaften, wie viel zusätzliches Personal benötigt wird, gehen von ca. 80 Personen aus. "Es könnten aber auch mehr sein", sagte Prettner.

Keine Abstriche an den Grenzen

Schwerpunktmäßig werden Fahrzeuge mit österreichischem Kennzeichen kontrolliert, also Gesundheitskontrollen durchgeführt, um eventuell infizierte Personen herauszufiltern. Es werden aber keine Corona-Abstriche (Tests) an den Grenzen durchgeführt, sondern zum Beispiel Heimquarantäne-Bescheide bei Kroatien-Rückkehrern ausgestellt etc.

Mit Staus sei zu rechnen. Die Bezirkshauptmannschaft Villach Land stellt gerade Teams zusammen, damit zwei bis drei Kontrollen gleichzeitig durchgeführt werden können.

Auch morgen wird das Corona-Koordinationsgremium tagen – nach der Sitzung der Corona-Kommission in Wien.

