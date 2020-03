Die Bundesregierung schränkt das öffentliche Leben ein, zahlreiche Veranstaltungen wurden bis Anfang April abgesagt – u. a. wurde die Eishockey-Meisterschaft überhaupt beendet (zum Beitrag). Es besteht ein Einreise-Verbot aus Italien, österreichische Hochschulen werden geschlossen. Das GTI-Treffen im Mai wurde abgesagt.

KÄRNTEN. Die Entwicklungen von Mittwoch, 11. März 2020.

Absagen im Casino Velden

11.30 Uhr: Casino Velden trifft Vorsichtsmaßnahmen

Im Casino Velden werden alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen ab 11. März 2020 bis einschließlich 3. April 2020 abgesagt. Der reguläre Spielbetrieb ist bislang nicht betroffen und geht normal weiter.

Die Veranstaltung „Night of the Dance" wird von 13. März 2020 auf 19. Dezember 2020 verschoben!

weitere abgesagte Veranstaltungen in Velden:

Veldner Frühjahrsmarkt am 12. März 2020

Baby- und Kinderflohmarkt am 14. März 2020

Bürgerversammlung „Mobilitätskonzept/Parkleitsystem Velden" am 16. März 2020

Konzert: MC Alpine im Bluesiana am 29. März 2020

10.58 Uhr: Abgesagte Events in Klagenfurt Stadt & Land

10.57 Uhr: Abgesagte Events im Gailtal

Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Hermagor.

10.51 Uhr: In Klagenfurt derzeit sechs offene Verdachtsfälle

In der Landeshauptstadt gab es bisher 51 Heimabsonderungen, aktuell gibt es noch 16 – und sechs offene Verdachtsfälle. Das werde sich aber noch häufen. Ab sofort werden Rückkehrer aus Italien auch ohne Symptome häuslich abgesondert – ebenso jene, die mit einem bestätigten Fall engen Kontakt hatten. Verkehrsbeschränkungen gelten für jene, die mit einem bestätigten Fall "normalen" (nicht engen) Kontakt hatten.

Pressekonferenz der Stadt Klagenfurt

10.34 Uhr: Präventivmaßnahmen der Landeshauptstadt

Bei der Pressekonferenz neben Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz dabei: Vize-Bürgermeister Jürgen Pfeiler, Stadtrat Markus Geiger, Kärntner-Messen-GF Bernhard Erler, Erwin Smole (Vorstand der Stadtwerke), Stadtphysika Birgit Trattler.

Der Erlass des Ministeriums zwang die Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz dazu, eine Verordnung (bis 3. April gültig) zu erlassen, die folgende Präventivmaßnahmen vorsieht:

Alle Veranstaltungen in den Gemeindezentren werden abgesagt, sofern von über 100 Gästen auszugehen ist.

Eine Hotline der Stadt, wo man sich z. B. über Veranstaltungen informieren kann, wird eingerichtet: 0463/537 – 27 15 und 0463/537 – 27 51

Begräbnisse und Hochzeiten werden nur noch im kleinen Rahmen möglich sein.

Klagenfurter Ostermarkt wird abgesagt!

Alle Flohmärkte werden abgesagt.

Benediktinermarkt und Teilmärkte in den Stadtteilen werden durchgeführt. Die Hauptzeiten sollte man eher meiden und nicht so lange bleiben!

Besuche in dem Seniorenheim Hülgerthpark seien auf das Notwendigste zu beschränken.

Sportveranstaltungen in Hallen finden ohne Besucher statt.

Einschränkung im Bereich des Sportparks im Trainingsbetrieb!

Das Hallenbad wird geschlossen (bis 3. April).

(bis 3. April). Der öffentliche Verkehr bleibt bis auf weiteres aufrecht, es gibt derzeit keine Einschränkungen bei Buslinien.

Eisdiscos und der Publikums- und Schuleislauf finden in der Eishalle nicht mehr statt!

Es gehe, so Mathiaschitz, vor allem um den Schutz von älteren und gefährdeten Personen.

Absagen rund um den Pyramidenkogel

10.28 Uhr: Drei Veranstaltungen in Keutschach abgesagt

Was wurde abgesagt?

Frühlingserwachen am Pyramidenkogel (21./22. März)

Ostermarkt am Pyramidenkogel (4., 5., 11., 12. und 13. April)

Alpen-Adria-Ostermarkt im Ort Keutschach (4. April)

Leut Keutschachs Bürgermeister Karl Dovjak habe man sich am Risikobewertungsbogen des Gesundheitsministeriums orientiert.10.27 Uhr: GPA-djp sagt Regionalforum 2020 ab

Das GPS-djp Kärnten Regionalforum hätte am Freitag, 13. März, stattgefunden. Es wird vorerst abgesagt.

10.25 Uhr: Ein Überblick über die abgesagten Events im Bezirk Feldkirchen!

9.30 Uhr: Pädagogische Hochschule ist offen

Bezüglich der Pädagogischen Hochschulen sind Irritationen entstanden. Die Pädagogische Hochschule Kärnten hat heute, Mittwoch, NICHT geschlossen! Man stellt aber die Lehre auf virtuelle Lehre um, Studierende und Lehrende sind informiert.

Freizeitmesse abgesagt

9.25 Uhr: Freizeitmesse, Auto & Bike abegsagt

Die Kärntner Messen haben nun die Freizeitmesse plus Auto & Bike abgesagt. Erworbene Karten werden rückerstattet. Aussteller werden in den nächsten Tagen informiert.

GTI-Treffen findet nicht statt

8.37 Uhr: GTI-Treffen abgesagt

Das GTI-Treffen hätte heuer von 20. bis 23. Mai stattfinden sollen. Es ist nun abgesagt. Es heißt: "Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv die Situation rund um Kärnten und natürlich auch im Ausland verfolgt, mit vielen Partnern, Behörden und Experten gesprochen und der Gemeindevorstand ist dabei zu der Entscheidung gelangt, dass der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund steht – stehen muss. Der Zeitpunkt des Treffens ist zwar noch knapp zwei Monate voraus, jedoch kämen wir jetzt in die intensive Vorbereitungsphase – mit ungewissem Ausgang. Denn sollte der Erlass verlängert werden, käme zudem ein großer wirtschaftlicher Schaden auf alle Beteiligten zu."

Das Geld für gekaufte Tickets wird rückerstattet.

Infos dazu:

Einschränkungen im Sport

Die sportlichen Entwicklungen haben wir für euch in einem eigenen Beitrag (hier) zusammengefasst, der laufend aktuell gehalten wird. Beim Kärntner Fußballverband berät man noch, wie es weitergeht. Auch eine Verschiebung der Meisterschaft sei möglich, im Nachwuchs-Bereich kann es zu Einschränkungen kommen. KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer: "Wenn Schließungen der Schulen und Kindergärten kommen sollten, wäre es natürlich ein falsches Zeichen den Fußball-Betrieb im Nachwuchs fortzusetzen."

Das heutige Bundesliga-Halbfinale im Volleyball (SK Zadruga Aich/Dob gegen UVC Ried/Innkreis) wird heute in Bleiburg ohne Fans über die Bühne gehen.

Maßnahmen in den Kinos

Auf die von der Bundesregierung gestern verlautbarten Maßnahmen reagieren nun zum Beispiel auch die Kinos. In den Cineplexx-Kinos (in Kärnten in Spittal und Villach) wird die Anzahl der Plätze pro Vorstellung begrenzt – auf unter 100 Personen. Zwischen den verkauften Plätzen bleiben jeweils Sitze frei, um den Abstand zwischen den Kinobesuchern zu erhöhen.

Auch das Klagenfurter CineCity wählte vorerst eine Begrenzung auf maximal 99 Tickets pro Vorstellung.

Maßnahmen im Stadttheater Klagenfurt

Das Klagenfurter Stadttheater bleibt ab heute bis voraussichtlich Anfang April geschlossen. Besitzer von Eintrittskarten betroffener Veranstaltungen sollen sich an die Theaterkasse wenden. Abonnenten werden extra kontaktiert. Der Vorverkauf für April läuft vorerst weiter.

Statement wie jenes von Magdalensbergs Bürgermeister Andreas Scherwitzl findet man laufend.

