Zu den angekündigten Warnstreiks an etlichen Schulen, auch in Kärnten, sprachen wir auch mit AHS-Landesschulsprecher Christian Bischof. Während die linke Schülervertretung AKS als Initiator der Proteste gilt, distanziert sich der Landesschulsprecher, der für die ÖVP-nahe Schülerunion aktiv ist, klar von der Aktion.

KÄRNTEN. Christian Bischof ist 18 Jahre alt und besucht selbst die achte Klasse des BORG "Auer von Welsbach" in Althofen. Er plädiert für Dialog, bekräftigt aber die Forderung nach einer Freiwilligkeit in Sachen mündlicher Matura. Er spricht auch über die großen Probleme, die Jugendliche aktuell haben.

Herr Bischof, es gab seit Tagen Schulstreik-Aufrufe für den heutigen Tag. Sie sind Kärntens Landesschulsprecher im Bereich der Allgemeinbildenden höheren Schulen. Wie stehen Sie als gewählter Vertreter dazu?

Bischof: Ich kann mich von einem solchen Vorgehen nur klar distanzieren. Man sollte, wie es die Bundesschülervertretung ohnehin praktiziert, den Dialog mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern suchen, anstatt gleich auf die Barrikaden zu steigen.

Ein Hauptauslöser für die Proteste ist die planmäßige Durchführung der Matura, auch ohne Freiwilligkeit im Bereich der mündlichen Leistungserbringung. Dem stehen auch Sie sehr kritisch gegenüber.

Bischof: Ja, denn ich glaube, dass eine verpflichtende mündliche Matura das falsche Signal ist. Gerade, weil die Schüler nach wie vor damit zu kämpfen haben, den versäumten Stoff der letzten Jahre aufzuholen. Mir machen vor allem die Zahlen von aktuellen Studien zur Belastung von Jugendlichen aufgrund der Pandemie sorgen. Es ist erwiesen, dass junge Menschen enorm unter den Auswirkungen der Pandemie leiden, wodurch die Leistungsfähigkeit natürlich auch eingeschränkt wird. In einer solchen Situation den Leistungsdruck wieder schlagartig zu erhöhen ist definitiv der falsche Weg.

Welche Belastungen sprechen Sie konkret an?

Bischof:Viele Schüler haben während der Pandemie jeglichen Antrieb verloren. Sogar die Fleißigsten haben zu großen Teilen Probleme, ihre gewohnten Leistungen zu erbringen. Die Psyche leidet einfach sehr unter dem tristen Pandemie-Schulalltag.



Was wäre Ihrer Ansicht nach die Best-Case-Lösung in der aktuellen Situation?

Bischof: Eine freiwillige mündliche Matura, kombiniert mit den aktuell geltenden Erleichterungen, ist aus unserer Sicht die einzige faire und vertretbare Option.