Landeshauptmann Kaiser unterzeichnete bereits die Petition der Volkshilfe – die Aktion macht heute von 14.00 bis 18.00 Uhr im Strandbad Klagenfurt Station.

KÄRNTEN. Jedes 5. Kind leidet in Österreich unter Armut und Ausgrenzung (EU SILC 2018). In Kärnten sind 15 Prozent der Kinder, Jugendlichen und abhängigen jungen Erwachsenen bis 24 Jahre betroffen, also rund 13.600 der rund 91.000 hier lebenden Kinder und Jugendlichen.

Petition

Auf diese alarmierenden Zahlen verweist die Volkshilfe, die sich gerade auf einem zweiwöchigen Petitionsmarathon gegen die Kinderarmut durch alle Bundesländer befindet. Die Organisation appelliert an die Bundesregierung, eine Kindergrundsicherung einzuführen.

Station Strandbad Klagenfurt

Unabhängig vom Einkommen der Eltern sollen alle Kinder die gleichen Chancen haben. Heute, Dienstag, macht die Volkshilfe mit ihrer Aktion von 14.00 bis 18.00 Uhr im Strandbad Klagenfurt Station. Landeshauptmann Peter Kaiser traf schon davor Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger im Landhaushof, um die Petition persönlich zu unterschreiben.

So dringend wie nie

"Durch die enorm belastende Teuerung ist eine Kindergrundsicherung so dringend wie noch nie. Solch ein Modell würde für eine moderne und zukunftsweisende Sozialpolitik stehen", betonte Kaiser. In einem breiten gesellschaftlichen Schulterschluss gegen die Kinderarmut vorzugehen, decke sich auch mit dem Ziel im Regierungsprogramm, Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas zu machen, so der Landeshauptmann. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Kärntner Kinderstipendium und appellierte an die Menschen, die Petition der Volkshilfe zu unterzeichnen.

Dank für Unterstützung

Fenninger dankte dem Landeshauptmann für die Unterstützung der Initiative und berichtete von vielen positiven Rückmeldungen auf das Modell einer Kindergrundsicherung. Die Volkshilfe hat auch bereits ein Pilotprojekt gestartet, in dessen Rahmen 24 armutsgefährdete Kinder auf zwei Jahre eine monatliche Unterstützung erhalten. Pro Bundesland wird zudem eine ausgewählte Familie von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern begleitet. Dabei gesammelte Daten werden wissenschaftlich ausgewertet.

Infos zur Petition unter www.volkshilfe.at