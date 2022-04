Verschärfte Maßnahmen sollen künftig für Verkehrsrowdys gelten. Nicht nur hohe Geldstrafen soll es geben, auch eine dauerhafte Fahrzeugabnahme soll möglich werden. Die ÖVP kritisiert die FPÖ nun scharf, weil diese gegen verschärfte Maßnahmen gestimmt hat. Die Freiheitlichen orten ihrerseits einen "GTI-Ausraster" von Schuschnig.

WIEN/KLAGENFURT. Schwere Zeiten dürften künftig für Verkehrsrowdys anbrechen: Höhere Geldstrafen und die Abnahme des Autos - auch für längere Zeit - stehen auf der Agenda.

ÖVP: "Herber Schlag ins Gesicht..."

Per Aussendung ließ der Kärntner Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) am Dienstag wissen: „Die FPÖ zeigt ihr wahres Gesicht und schlägt sich klar auf die Seite der Rüpel, Raser und Rowdies." Der Landesrat bezog sich mit diesen Zeilen darauf, dass die FPÖ gegen verschärfte Maßnahmen gestimmt habe. Schuschnig ortet hierin eine "Farce" und einen "herben Schlag ins Gesicht aller Anrainer und Touristiker". Schuschnig fordert Kärntens FP-Chef Erwin Angerer auf, "nicht nur in Kärnten laute Töne zu spucken, während er in Wien stillschweigend zusieht, wie Fraktionskollegen auf die Interessen Kärntens pfeifen."

FPÖ: "Gegen Kriminalisierung des GTI-Treffens"

Die Antwort der Kärntner Freiheitlichen folgte am Mittwoch, ebenso schriftlich. Daran wird FPÖ-Landesparteisekretärin Isabella Theuermann wie folg zitiert: "Offenbar will der türkise Tourismuslandesrat davon ablenken, dass er die potentielle Wertschöpfung des GTI-Treffens weiterhin nicht begreifen kann." Hinsichtlich der Ablehnung der Gesetzesnovelle seitens der FPÖ im Parlamentsausschuss hält Theuermann fest: „Sinnlose Anlassgesetzgebung, überbordende Strafen und eine Kriminalisierung des Kärntner GTI-Treffens werden wir nicht mittragen.“