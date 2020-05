Heute gibt es Neuigkeiten zur Zukunft der Kinderbetreuung in Kärnten, wenn bald der derzeit geltende Erlass zum eingeschränkten Betrieb ausläuft.

Seit einer Woche keine Neuinfektionen in Kärnten, weiterhin zehn aktiv Erkrankte.

Generelle Grenzöffnung zu Deutschland am 15. Juni.

Kindergärten öffnen mit Montag, 18. Mai

Bund: Vereinsfonds ist mit 700 Millionen Euro dotiert und auf zwei Quartale ausgerichtet

Besuche in Kabeg-Krankenhäusern wieder möglich

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 411

(Stand: Mittwoch, 13. Mai, 10 Uhr)



Klagenfurt: 92

Völkermarkt: 52

St. Veit: 50

Villach Land: 48

Wolfsberg: 43

Spittal: 43

Klagenfurt Land: 41

Villach: 22

Feldkirchen: 15

Hermagor: 5

Österreich: 15.931

Alle Bundesländer (Mittwoch, 13. Mai, 8 Uhr): 15.921

331 im Burgenland, 411 in Kärnten, 2.717 in Niederösterreich, 2.268 in Oberösterreich, 1.216 in Salzburg, 1.814 in der Steiermark, 3.518 in Tirol, 882 in Vorarlberg und 2.764 in Wien.

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 1.190

(Stand: Dienstag, 12. Mai, aktualisiert um 10 Uhr)

Wien: 565 (+ 45)

Steiermark: 222 (- 29)

Niederösterreich: 174 (+/- 0)

Tirol: 88 (- 11)

Oberösterreich: 39 (- 3)

Burgenland: 36 (- 7)

Salzburg: 33 (- 4)

Vorarlberg: 23 (- 4)

Kärnten: 10 (+ 1)

Besuche in Kabeg-Krankenhäusern wieder möglich

Für die Kabeg-Spitäler konnte nun wieder eine Besucherregelung getroffen werden, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner und Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel: "Durch die aktuell geringen Infektionszahlen und basierend auf den Empfehlungen des Bundesministeriums können wir den Patienten unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften wieder Besuche ermöglichen."

Besucher müssen sich telefonisch anmelden und erhalten einen Besuchstermin – pro Patient und pro Termin ist nur ein Besucher erlaubt. "Wir ersuchen die Angehörigen, dass sie zurückhaltend mit Besuchen umgehen und die Verhaltensregeln unbedingt einhalten", so Gabriel.

Was den Operations- und Ambulanzbetrieb betrifft, so wird weiter hochgefahren. Bis Ende Juni sollen wieder rund 80 Prozent der Betten belegt werden. 20 Prozent bleiben als Reserve für Corona-Patienten. Gabriel: "Im ambulanten Bereich haben wir derzeit rund 50 Prozent der Frequenzen und wollen bis Ende Mai rund 70 Prozent erreichen. Auch hier sind Termintreue und Einhaltung der Vorgaben wesentlich – diese dienen der Sicherheit aller und ermöglichen einen reibungslosen Ablauf."

700 Millionen Euro Vereinsfonds

Die Bundesregierung präsentierte heute um 9.30 Uhr neue Corona-Unterstützungspakete. Auf die heutige Pressekonferenz haben vor allem Fußballvereine, Feuerwehren, Kunst- und Kulturvereine bereits ungeduldig gewartet. Finanzielle Hilfe kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für alle gemeinnützige Organisationen an, die ehrenamtliche und freiwillige Leistungen erbringen. Der Vereinsfonds ist mit 700 Millionen Euro dotiert und auf zwei Quartale ausgerichtet.

„Wir stimmen die Auszahlung mit den zuständigen Referenten der Landesregierungen ab. Es wird nachvollziehbar sein, wer finanzielle Hilfe aus diesem Fonds erhält“, verweist Kogler auf Transparenz. Die Abwicklung erfolgt durch das Austria Wirtschaftsservice (AWS), die Ausarbeitung der Richtlinien soll spätestens morgen abgeschlossen sein. „Der Fonds ist eine Starthilfe in eine neue Zukunft – in allen Bereichen, in denen Gemeinnützige tätig sind“, betont Kogler.

"Aus dem Corona-Schutzschirm in Höhe von 38 Milliarden Euro sind mittlerweile 20 Milliarden an Liquidität rechtsverbindlich zugesagt“, fügte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hinzu. Ein großer Teil davon ist bereits geflossen. Laut Blümel ist die Bundesregierung täglich bestrebt, Verbesserungen vorzunehmen: „Vor allem, wenn es um spezifische Betroffenheit einzelner Branchen geht.“ Als Beispiel führte er das am Montag präsentierte „Wirtshauspaket“ in Höhe von 500 Millionen Euro an.

Grenzen zwischen Deutschland und Österreich öffnen am 15. Juni, 700 Millionen Euro für Non-Profit-Organisationen

Kindergärten öffnen mit Montag, 18. Mai

Ab Montag werden alle elementarpädagogischen Einrichtungen in Kärnten uneingeschränkt offen sein. Es gibt einen Handlungsleitfaden und eine Grundregel: Ist ein Kind oder eine Betreuerin krank, ist Daheimbleiben angesagt.

Kindergärten öffnen mit Montag, 18. Mai

Weiterhin zehn erkrankte Kärntner

Zahlen aus Kärnten (Vergleich von gestern auf heute):

insgesamt positiv getestet: 411 (+/- 0)

genesen: 388 (+/- 0)

verstorben: 13 (+/- 0)

aktiv Erkrankte: 10 (+/- 0)

Corona-Tests insgesamt: 13.172 (+ 336)

Personen im Krankenhaus: 2 (+ 1)

stationär im Krankenhaus: 2 (+ 2)

auf Intensivstation: 0

Noch zehn aktiv Erkrankte Kärntner

Seit einer Woche keine Neuinfektion in Kärnten

Österreich:

Laut Gesundheitsministerium stehen wir nun bei 15.921 Corona-Fällen. Das sind 44 Infizierte mehr als gestern um 8 Uhr – plus 0,28 Prozent (gestern: 0,54 % Neuinfektionsrate).

Zahlen der Bundesländer:

331 im Burgenland, 411 in Kärnten, 2.717 in Niederösterreich, 2.268 in Oberösterreich, 1.216 in Salzburg, 1.814 in der Steiermark, 3.518 in Tirol, 882 in Vorarlberg und 2.764 in Wien.

Weltweit gibt es 4.262.799 bestätigte Fälle und 1.493.661 Patienten sollen sich wieder erholt haben.

Kärnten:

Weiterhin keine Neuinfektion in Kärnten – seit einer Woche.

Ein Blick auf die vergangene Woche, jeweils 8 Uhr:

5. Mai: kein Anstieg bei Fällen

6. Mai: + 1 Fall (+ 0,24 %)

7. bis 13. Mai: kein Anstieg bei Fällen

Seit einer Woche keine Neuinfektionen in Kärnten

Ministerin Köstinger zu den Grenzöffnungen

Laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) soll es bereits ab 15. Mai Erleichterungen bei den Grenzkontrollen geben, etwa für Geschäftsreisen und Familienbesuche. Ab 15. Juni soll dann eine generelle Grenzöffnung folgen, wenn die Infektionslage dies erlaube. Im Ö1-"Morgenjournal" sagte die Ministerin, dass Grenzöffnungen zu Nachbarstaaten vorrangig seien. Österreich bemühe sich, Einreisemöglichkeiten für Touristen aus Deutschland so rasch wie möglich wieder zu gewährleisten.

Schon heute öffneten mehrere kleinere Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich für Berufspendler und Anrainer. In Oberösterreich sind es die Grenzübergänge Breitenberg-Hinteranger/Vorderanger und Voglau. Sie sind nun täglich von 7 bis 20 Uhr offen, Bad Füssing-Obernberg von 6 bis 20 Uhr. Wie das Innenministerium mitteilte, wird auch der Salzburger Grenzübergang Großgmain-Bayerisch Gmain geöffnet – für Berufspendler mit Wohnsitz bzw. Arbeitsplatz in diesen beiden Gemeinden oder in Bad Reichenhall. Zu Tirol sollten deutschen Angaben zufolge die Grenzübergänge Reit im Winkl-Kössen sowie Oberjoch-Schattwald geöffnet werden. Weiters werden nunmehr eine Reihe weiterer Grenzübergänge für Land- und Forstwirte benutzbar sein.

Die Grenzen zwischen Österreich 🇦🇹 und Deutschland 🇩🇪 sollen am 15. Juni wieder komplett geöffnet werden.

Bereits ab Freitag wird - laut Kanzleramt in Wien - nur noch stichprobenartig kontrolliert. ⬇️https://t.co/CqhRBavi7lpic.twitter.com/IMFU5X8oKT — BR24 (@BR24) May 13, 2020

Bund über aktuelle Unterstützungspakete

Aktuelle Corona-Unterstützungspakete stellen heute Vizekanzler Werner Kogler und Finanzminister Gernot Blümel im Rahmen einer Pressekonferenz um 9.30 Uhr vor.

Abendlinien der KMG wieder in Betrieb

Die Abendlinien der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) kehren am Freitag, 15. Mai, wieder zurück. Die letzten Abfahrten erfolgen vom Heiligengeistplatz um 23.15 Uhr, spätere Fahrten entfallen am Freitag und Samstag. Die KMG wollen sie je nach Öffnungszeiten in der Gastronomie entsprechend anpassen.

Ab Montag, 18. Mai, sind auch alle Taglinien in Vollbetrieb – inklusive Schülerfahrten und der Linie B im Zehn-Minuten-Takt. Alles also nach den gewohnten Fahrplänen.

Es herrscht Maskenpflicht in den Bussen (außer für Kinder bis zum 6. Lebensjahr). In allen Bussen werden derzeit für die Sicherheit der Lenker Infektionsschutz-Scheiben montiert. Dann kann man auch wieder vorne einsteigen und Tickets lösen. Derzeit findet bargeldlose Bezahlung (Kundenkarten) statt. Der Abstand von einem Meter ist einzuhalten, ist das aufgrund von zu vielen Fahrgästen nicht möglich, darf man trotzdem mitfahren. Ab nächster Woche werden Mitarbeiter die Schüler auf die Schutzmaßnahmen hinweisen. Abstrafen will man nicht, nur aufklären.

Eine Sonderregelung gibt es für Krumpendorf: Von Montag bis Freitag fährt die Linie 20 um 19.30 Uhr ab Heiligengeistplatz nicht mehr bis Leinsdorf und retour, sondern nur bis zum Strandbad. Dafür fährt der Bus um 20 Uhr bis Leinsdorf und retour.

Neuigkeiten zur Kinderbetreuung

Wie es für Kärntens Kinder weitergeht – auch im Sommer –, wollen Landeshauptmann Peter Kaiser und Doris Schober-Lesjak (Abteilung 6, Elementarbildung) heute verraten. Um 9 Uhr sieht man die Pressekonferenz auf meinbezirk.at im Live-Stream.

Kinderbetreuung stellt bekanntlich viele Eltern vor große Herausforderungen. Der derzeitige Erlass des Bundesministeriums zum eingeschränkten Betrieb der Kindergärten wird demnächst auslaufen. Wie es dann weitergeht, darüber wird aufgeklärt.

Die Zukunft von Kärntens Gastronomie

Dass die Gastronomie in zwei Tagen wieder aufsperrt, nimmt die Wirtschaftskammer Kärnten zum Anlass, um heute über folgendes Thema zu berichten: "Wie sieht Kärntens Gastronomie die Zukunft?" Wie läuft es im Wirtshaus zu Corona-Zeiten ab? Wie wird das Wirtepaket der Bundesregierung gesehen? Darüber informieren Fachgruppen-Obmann Stefan Sternad und Fachgruppen-Geschäftsführer Guntram Jilka in einem Pressegespräch um 10 Uhr.

Almbauern dürfen Grenzen überschreiten

Ab heute, Mittwoch, dürfen Almbauern, deren Flächen teilweise in italienisches bzw. slowenisches Gebiet reichen, auf der grünen Grenze ins Ausland, um Vieh und Almen zu betreuen. Eine Verordnung des Innenministeriums macht es möglich – zwischen 5 und 21 Uhr für maximal acht Personen pro Almgemeinschaft. Mitzuführen ist lediglich ein ausgefülltes Formular.

Alle Informationen zu gestern, Dienstag:

Zehn aktiv erkrankte Kärntner

