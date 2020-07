Das Beispiel St. Wolfgang zeigt: Sicherheit gibt es in Sachen Corona-Virus keine.

Kärnten präsentiert sich, was Covid-19 betrifft, als "sicherer Süden" – und will das auch bleiben. Die zeitlich und örtlich beschränkte Maskenpflicht an öffentlichen Orten in Tourismus-Hotspots ist eine Maßnahme, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten. Wie schnell es mit dieser Sicherheit vorbei sein kann, zeigt das Beispiel St. Wolfgang in Oberösterreich. Mitarbeiter in einigen Betrieben sind infiziert. Die Folge: abgesagte Veranstaltungen im Ort, vorübergehende Schließung von Lokalen, Gäste stornieren …

Das kann jederzeit auch in Kärnten passieren, die Maskenpflicht wird wohl gar nichts daran ändern. Dass es bisher noch keinen größeren Cluster gab, ist nicht mehr als Glück. Wie lange wird dieses Glück bleiben, wenn in den Bars weiterhin ausgelassen gefeiert wird, von Abstand vielerorts keine Spur? St. Wolfgang wurde vom Glück verlassen. Das führt uns vor Augen, dass das Virus nicht weg ist. Das Zauberwort lautet weiterhin: Abstand! Auch bei der Party.

Lesen Sie dazu auch: