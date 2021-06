Land und Kärnten Werbung investieren gemeinsam rund eine Million, um mit goldenem Herbst Nächtigungsausfälle des Frühjahrs aufzuholen. Ziel ist lange Sommersaison, die nahtlos in den Winter übergeht.

KLAGENFURT. Nach dem gelungenen Neustart des Tourismus starten bereits die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Herbstsaison. „Noch nie war die Saisonverlängerung so entscheidend wie heuer. Nach den langen Schließungen ist die Reisesehnsucht im Tourismus groß, die Buchungen ziehen erfreulich an. Kärnten ist auch heuer wieder eine beliebte Urlaubsdestination. Davon kann Kärnten auch über die Sommer hinaus durchaus profitieren, um die Ausfälle der Wintersaison und des Frühjahrs zumindest etwas aufzuholen“, sagte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig heute, Dienstag, im Anschluss an die Regierungssitzung. In dieser wurden die Mittel für eine touristische Herbstoffensive beschlossen.

Neues Potential Herbstferien



„Unser Ziel ist es, nach einer langen und erfolgreichen Sommersaison nahtlos in einen goldenen Herbst überzugehen, der bis in die Wintersaison Kärnten für Gäste attraktiv macht. Urlaub abseits der Hauptsaisonen wird zunehmend beliebter. Doch dafür müssen wir unseren Gästen auch etwas bieten und in Angebote investieren“, so Schuschnig. Auch die im Vorjahr in Österreich erstmals eingeführten Herbstferien bieten neue Potentiale für Urlauben im Herbst. Gemeinsam mit der Kärnten Werbung werden deshalb Tourismusprojekte in möglichst allen Tourismusregionen gefördert und beworben. Für die Projektförderung stellt das Land Kärnten 250.000 Euro zur Verfügung, um „verstärkt saisonverlängernde Angebote umzusetzen“. Die Kärnten Werbung verstärkt diese durch gezielte Werbemaßnahmen im Herbst. „Gemeinsam werden wir für einen erfolgreichen Herbst bis zu einer Million Euro investieren“, betonte Schuschnig.

Kärnten als Ganzjahresdestination



Christian Kresse, Geschäftsführer Kärnten Werbung, ergänzte: „Die gemeinsame Initiative soll dazu beitragen, die verlorenen Wochen der Vorsaison zu kompensieren und die Verlängerung der Herbstsaison noch weiter zu unterstützen. Die Kärnten Werbung setzt dazu mit Regionen und Angebotsgruppen eine umfangreiche Marketingkampagne in den wichtigsten Kernmärkten um.“ Ziel sei es, Kärnten stärker in seiner ganzjährigen Erlebbarkeit zu stärken und durch Saisonverlängerung schrittweise hin zu einer Ganzjahresdestination zu entwickeln, damit den Urlauber auch abseits der Sommermonate mehr touristische Angebote, Dienstleistungen und Infrastruktur geboten werden. Denn die Gästeankünfte seien nach wie vor stark auf die Sommermonate konzentriert. Erarbeitet werden diese Angebote gemeinsam mit den Tourismusregionen, den örtlichen Dienstleistern, den Betrieben und den Ausflugszielen.

Natur im Fokus

Im Fokus stehen neue Natur-Aktiv-Angebote wie Wandern und Radfahren oder die Kulinarik. Denn durch die Corona-Krise ändert sich auch das Buchungsverhalten“, betonte der Tourismuslandesrat. Auch die Neuanschaffung oder Erweiterung innovativer touristischer Angebote und Infrastrukturen sowie umfassende Öffnungs- und Dienstleistungsangebote sollen angestoßen werden. Schuschnig: „Grundvoraussetzung der Förderung ist die Verfügbarkeit der Angebote im September und Oktober. Damit soll die Grundlage gestärkt werden, damit Tourismusbetriebe ihre Häuser offenhalten können.“ Vor allem für den touristischen Erfolg und die Wertschöpfung in den Regionen ist die Saisonverlängerung wesentlich. „Je länger die Betriebe offenhalten können, je mehr Buchungen in der Nebensaison erfolgen, umso mehr Wertschöpfung findet im Tourismus statt und umso leichter ist es, Mitarbeiter langfristig in der Branche zu halten. Deshalb bündeln wir die Mittel noch gezielter als bisher, um die Vor- und Nachsaison zu stärken“, so Schuschnig.