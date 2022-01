Erst vor wenigen Tagen gab die Bundesregierung bekannt, dass der Lockdown für Ungeimpfte ab Montag, 31. Jänner, enden wird. Dass sich an den konkreten Maßnahmen jedoch kaum etwas verändert hat, ließ die Wogen teils hoch gehen. Nun gibt die Bundesregierung nach und verkündet weitere Öffnungsschritte.



WIEN/KÄRNTEN. Da sich Österreich laut GECKO-Kommission am Höhepunkt der Omikron-Welle befindet, könne man die Öffnungsschritte verantworten. Dem Grundsatz der Pandemiebekämpfung folgend (so viel Freiheit wie möglich, so wenig Einschränkung wie es das Virus zulässt), erlaubt es die aktuelle Situation laut Bundesregierung, behutsam und etappenweise und in Abstimmung mit Expertinnen und Experten erste Öffnungsschritte zu setzen.

Der Öffnungsplan im Überblick

Die Bundesregierung hat daher heute den Öffnungsplan für die kommenden Wochen vorgestellt. Er sieht die folgenden Schritte vor:

Ab dem 5. Februar:

Verlegung der Sperrstunde von 22.00 auf 24.00 Uhr

Erhöhung der Veranstaltungskapazität von 25 auf 50 Personen

Ab dem 12. Februar:

2G-Verpflichtung im Handel wird aufgehoben

Verpflichtung zum Tragen der FFP2-Maske bleibt weiterhin aufrecht

Ab dem 19. Februar:

3G in Gastronomie und Tourismus ist wieder ausreichend

Kurz zuvor gab es Kritik des Landeshauptmanns

Noch kurz zuvor forderte Landeshauptmann Peter Kaiser "die unverzügliche Einberufung eines Bund-Länder-Gecko-Gipfels, bei dem auch alle Bundesländer eingebunden sind". Wenige Minuten vor Einberufung der Pressekonferenz der Bundesregierung kritisierte Kaiser die Vorgehensweise: Mit dem am Mittwoch gewählten Alleingang habe die Bundesregierung eine Vorgangsweise gewählt, die an schlechte alte Zeiten erinnere, in denen die Bundesländer auch immer nur dann eingeladen wurden, wenn es darum ging, Verschärfungen zu kommunizieren.