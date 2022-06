Nach längerer Zeit findet in Kärnten wieder ein Jazzfestival im Sommer statt.

Erstmals veranstaltet das Kulturforum Villach das Projekt „JAZZHOCHBURG KÄRNTEN“; das in vier verschiedenen Burgen mit insgesamt 10 Konzerten stattfindet. Erwartet werden internationale Jazzgrößen, aber auch nahezu die gesamte Kärntner Jazzelite.

Ziel dieses Projektes ist es, die gegenwärtige Kärntner Jazzszene nachhaltend und vertiefend einem breiteren Publikum vorzustellen und auch die Gelegenheit nützen, großartige internationale Künstler wieder in Kärnten zu haben.

Eröffnet wird der Konzertreigen auf der Burg Taggenbrunn mit einem Gastspiel der Jazzlegende Ron Carter mit seinem Quartett.

Mittwoch, 06.07.2022, 19.30 Uhr, Burg Taggenbrunn

 Echoes from the South – Jazz aus Kärnten

 Ron Carter, “85th Birthday Celebration Tour”

Samstag, 23.07.2022, 18.00 Uhr, Alte Burg Gmünd

 Robert Unterköfler / Nina Feldgrill Quartett „RIVER“

 Klaus Paier / Asia Valcic

 DUDU´KUATE & AFRICATION 4tet

Samstag, 30.07.2022, 18.00 Uhr, Burg Glanegg

 ALI GAGGL PROJECT 2022 „A Piece Of Art”

 Silvia Bolognesi “Young Shouts” feat. Greg Burk

 DAVID MURRAY - BRAD JONES - HAMID DRAKE:

BRAVE NEW WORLD TRIO

Mittwoch, 10.08.2022, 19.30 Uhr, Burg Landskron

 Lukas Gabric / Yuting Zhou

 Pieranunzi / Mirabassi / Bulgarelli 'Racconti Mediterranei – New Mediterranian Tales'

Karten: Oeticket sowie über die Homepage

www.kulturforumvillach.at

Informationen unter: T: 04242 / 28896 od. 0699 18082570