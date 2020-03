Kärnten ist wieder Vorreiter in Sachen Eishockey Kooperationsvereinbarung Nachwuchsausbildung zwischen dem KEHV und deren Mitgliedsvereinen mit dem KAC und VSV.

Auf Initiative des Kärntner Landessportreferenten Mag. Arno Arthofer und des Vizepräsidenten des Kärntner Eishockeyverbandes, MMag. Michael Kummerer, wurde in mehreren Zusammenkünften von ÖEHV, KEHV, KAC, VSV, dem Land Kärnten mit Einbeziehen des SSLK (Schulsport Leistungsmodell Kärnten) eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung des Eishockeysports in Kärnten ausgearbeitet.

Auf Basis des Projektes "Eishockeyland Kärnten" wurde eine Grundlage geschaffen, um Breitensport zu fördern und eine große Anzahl an Spielern in den Leistungssport zu integrieren.

Nachwuchsligen – Kärnten ist Spitzenreiter

Der KEHV ist stolz, dass man im Nachwuchsbereich mit dem Landesleistungszentrum in der U12 und der U14 Mannschaften in der Österreichischen Bundesliga stellt und mit einer U13-Auswahl, in Kooperation mit dem VSV, an der Slowenischen Meisterschaft teilnimmt.

Ebenso stellt unser Kooperationspartner HTC eine U16-Bundesligamannschaft. Auf Landesebene werden heuer wieder mindestens 12 „Learn to play“-Turniere gespielt und die Kärntner Meisterschaft wird in den Altersklassen U10, U12, U14 und U16 ausgetragen.

Mit unserem Partner HTC haben die Kinder auch die Möglichkeit, im NHL-Cup Spielpraxis zu sammeln.

Dameneishockey – Mädchen immer willkommen

Ein Aufruf an alle eishockey-begeisterten Mädchen – geht zu den Vereinen – lebt euren Traum. Eishockey macht Spaß und steht auch Mädchen offen. Im Fußball wurde es schon vorgezeigt. Es wird Zeit, dass noch mehr Mädchen die Eishallen Kärntens erobern.

Mittlerweile spielt man den Women Alps Cup mit drei Mannschaften (Go Girls, Wildcats Paternion, ESC Unicorns Steindorf) aus und die „Lakers Kärnten“ (Damenmannschaft unter dem Dach des Kärntner Eishockeyverbandes) nimmt an der internationalen European Women’s Hockey League (kurz EWHL) teil. Ebenso bewirbt sich die Stadt Villach mit dem Kärntner Eishockeyverband um das Damen-Bundesleistungszentrum.