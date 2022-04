Die Woche sprach mit KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer über Aufstiegspflicht und ÖFV-Teamchef.

WOCHE: Die Kärntner Fußballfans konnten zu Ostern wieder spannende Punktspiele miterleben. Wie waren Ihre Ostern?

Klaus Mitterdorfer: Ich habe mir diesmal eine Fußballauszeit genommen. Es waren die letzten beide Jahre mit administrativer Bewältigung der Pandemie und des Meisterschaftsbetriebes, regionalen Präsidentensprechtagen, Liga- und Klassensitzungen, Gesprächsrunden zur geplanten KFV-Anlage und speziellen Einzelterminen sehr intensiv ausgebucht. Daher genoss ich das gemeinsame Osternestsuchen mit meiner dreijährigen Enkelin Hanna, eine Osterjause mit Gattin Susanne und meinen Kindern Anna Maria und Moritz. Es gingen sich sogar zwei familiäre Urlaubstage an der italienischen Adria aus. Susanne und ich haben die fußballfreien Tage richtig genossen. Nun bin ich für die zweite Hälfte meiner KFV-Präsidentschaft fit und motiviert.

Sie sind seit 73 Monaten im Amt. Vor kurzem haben Sie eine Vereins- und Funktionärsumfrage gestartet. Es gab wenig Resonanz. Ein Zeichen von Fußballfrust?

Überhaupt nicht. 85 Prozent der Rückmeldungen zu meiner Strukturanfrage waren positiv. Interessant waren auch die Informationen bezüglich der Nachwuchsregelung in den einzelnen Meisterschaftsbewerben. Hier wollen wir Neuerungen andiskutieren. Sehr viel konstruktive und positive Resonanz konnte ich aber auch bereits bei meinen bisher 56 Sprechtagen in den Regionen aufnehmen und in Umsetzung bringen. Dafür ein Dank an alle Fußballverantwortlichen in den Vereinen.

Fußballnachwuchs ist immer aktuell, was gibt es Neues?

Die kommende Saison wird bis zur U12 ohne Punktemeisterschaft und Tabelle gespielt. Das Match um den Sieg bleibt aber erhalten und bringt sofortige Erfolgserlebnisse. Zudem bekommt jeder Jugendliche Pflichteinsatzminuten. Alle Spieler sollen weg von der Reservebank und kicken dürfen. Ich denke, dies ist ein wichtiges Zeichen in Richtung Trainer, Eltern und fußballinteressierter Jugend. Es soll eine stressfreiere sportliche Entwicklung bringen.

Wie soll dies bei nur einem Spielfeld und einem Match gelingen?

Das Großfeld wird in mehrere Kleinfelder aufgeteilt, die Teams werden kleiner. Dadurch ergeben sich auch mehr Spiele.

Vor kurzem hat die Kärntner Liga getagt, auch zum Thema Pflichtaufstieg des Meisters. Mit welchem Ergebnis?

Die Verantwortlichen haben sich abermals für diesen Pflichtaufstieg ausgesprochen – mit deutlicher Mehrheit. Das bedeutet daher im Umkehrschluss, sollte der Meister nicht in die Regionalliga Mitte aufsteigen können, wird er in der Tabelle letztgereiht und muss in die Unterliga absteigen. Den fixen ÖFB-Cup-Startplatz behält der Verein aber auch in der Unterliga.

Wie ist Ihre Stellungnahme zu dieser Entscheidung?

Hier gibt es für mich zwei Aspekte. Zum einen macht die Aufstiegspflicht natürlich quer durch alle zehn Ligen hindurch Sinn. Dass es Auf- und Absteiger im sportlichen Blickwinkel gibt, ist das Wesen von einem Erwachsenenfußball. Der zweite Aspekt ist, dass bei uns in Kärnten der Aufstieg in die Regionalliga, im Vergleich zu Oberösterreich und Steiermark, mit einem ungleich schwierigeren wirtschaftlichen Aufwand zu stemmen ist. Daher habe ich auch Verständnis, dass sich dazu die Vereine gewissenhaft hinterfragen, ob ein RL-Aufstieg machbar ist. Hier kann der KFV aber wenig helfen. Wir vom KFV-Vorstand sind den ÖFB-Rechtsbestimmungen, die keine Regeländerung während der Meisterschaft möglich macht, verpflichtet. Weiters ist es uns wichtig, Rechtssicherheit und Vertrauensschutz für alle Vereine zu gewährleisten. Zu Saisonbeginn Ausgemachtes muss auch nach dem letzten Spieltag noch gelten.

Es hat aber den Anschein, diese Vorgabe wird im KFV nicht immer so gelebt. Vergangene Saison wurde schlussendlich die vielgepriesene 90 Prozent-Regel doch gekippt. Zweierlei Maß?

Definitiv nicht. Zum Glück hatten wir diese Regelung. Dadurch gab es in Kärnten trotz Meisterschaftsabbruch Aufsteiger. Einzig die Abstiegsregelung wurde ausgesetzt. Für keinen Club entstanden Nachteile, nur weil wir keine Absteiger definiert haben. Es gab auch keine Vereinsvetos zur Nachjustierung. Würde die Ligaaufstiegs- und Abstiegspflicht aber aktuell fallen, gäbe es einen zusätzlichen Ligaabsteiger. Damit wäre mindestens ein Verein benachteiligt. Somit auch keine sportlich faire Lösung.

Werden Sie in zwei Jahren ein drittes Mal für den KFV-Präsidenten zur Wahl stehen?

Ich lebe Fußball mit viel Herzblut. Man darf aber den richtigen Zeitpunkt für die Sache Fußball und für sich selbst nicht versäumen. Daher werde ich zu gegebener Zeit analysieren.