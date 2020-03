Der Schachverband verzeichnet derzeit 1.200 aktive Mitglieder. Schach ist nicht nur für Erwachsene ein strategischer Zeitvertreib. Kinder können durch dieses Spiel ihre Schulleistungen verbessern.

Der Kärntner Schachverband vereint die Kärntner Schachvereine und wurde 1947 gegründet – und ist Mitglied im Österreichischen Schachbund. Derzeit sind ca. 1.200 aktive Mitglieder in den diversen Spielklassen im Einsatz. Mit Markus Ragger und Eva Moser stellt Kärnten auch seit Jahren die aktuelle Nummer 1 in den Ranglisten. Immer wichtiger wird die Zusammenarbeit mit den Schulen – denn jahrelange Studien haben bewiesen, dass das Schachspiel die Leistung in der Schule steigert (in Spanien ist Schach Pflichtgegenstand!). Die Jugend zu fördern ist und bleibt das oberste Gebot.