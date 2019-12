Sportwissenschafter und Personal Trainer Philipp Troschl gibt Tipps, wie man seine Fitness-Neujahrsvorsätze auch tatsächlich einhält.

Kennt ihr das? Es gibt eine lange Liste an Neujahrsvorsätzen, darunter findet man oft Fitness-Vorsätze. Wenn es um die eigene Fitness geht, sollte man sich auf kleine Erfolge konzentrieren, nicht auf lange Listen.

Was sollte man tun?

Ein Ziel setzen, das man im neuen Jahr umsetzen will. Einen Plan schmieden: Wie viel Zeit will man sich dafür nehmen und wann? Was kann man im Alltag ohne Aufwand einbauen? Routine aufbauen.

Zur Routine

Um eine Routine aufzubauen, startet man am besten mit der Einstellung. Sport kann man ganz einfach in den Alltag einbauen, das muss man wissen. Wie wäre es damit, in der Mittagspause zu Fuß ins Lokal oder ins Geschäft zu gehen? Oder man steigt vor dem Ziel eine Station früher aus? Statt dem Aufzug könnte man durchaus die Treppe nehmen etc. – Das sind nur Kleinigkeiten, die sich super in den Alltag einbauen lassen und so wird auch Routine gefestigt.

Den Feierabend kann man auch mit einem Training verbinden: Das steigert ebenfalls die Routine.

An den Plan erinnern

Damit man eine gesunde Gewohnheit aufbaut, dauert es mindestens 30 Tage. Am Anfang ist es schwierig. Den schriftlichen Plan sollte man jedenfalls gut sichtbar an einigen Stellen in der Wohnung platzieren, damit man nicht davon abkommt.

Hilfreich: die Ziele vor dem Schlafengehen und nach dem Aufstehen visualisieren! So erinnert man sich regelmäßig, kommt nicht vom Weg ab – und das kann gerade zu Beginn leicht passieren.

Hat man einmal 30 Tage durchgehalten, wird der neue Lebensstil zur Gewohnheit, alles fällt immer leichter. Nach weiteren 30 Tagen wird die Gewohnheit zum Automatismus – man muss nicht mal mehr daran denken.

Auch wenn ein Workout nur kurz ausfällt: Das ist besser als wenn man gar nicht trainiert.

Die (kleinen) Erfolge feiern

Weil es gerade am Anfang hart sein kann, ist es wichtig, dass man sich selbst auch für kleine Erfolge lobt. Weil jeder Mensch anders ist, zeigen sich auch die Ergebnisse bei jedem anders.

Schafft man es zum Beispiel, nach drei Wochen schon konstant einen Kilometer zu laufen, ist das genauso ein Erfolg wie wenn die ersten Kilos purzeln.

Ist die Routine mal vorhanden, wird es auch einfacher, die Workouts zu steigern. Aus einem Kilometer werden zwei, aus 20 Minuten spazieren bald 40 Minuten …

Schlafrhythmus ist wichtig

Schlaf ist besonders wichtig für einen energiereichen Tag! Damit der Schlafrhythmus sich bessert, sollte man bis zu einer Stunde vor dem Schlafengehen keine Bildschirme mehr "konsumieren" – also kein Smartphone, kein Fernsehen, kein Computer. Lieber ein Buch, eine Zeitung oder ein Magazin. Man merkt schon bald den Unterschied.

Professionelle Unterstützung suchen

Auf dem Weg zum Ziel kann ein Personal Coach oder Sportwissenschaftler gut unterstützen und motivieren. Das kann gerade zu Beginn helfen.

Wie vermeidet man die größten Fehler?

Fehlende Selbsteinschätzung oder Überschätzung: Fünf Minuten Sport pro Woche (!) sind für Menschen, die jahrelang gar nichts gemacht haben, schon ein erster wichtiger Schritt, so Sportpsychologe Andreas Kollar:

"Menschen sind zu ungeduldig. Schnellen, dauerhaften Erfolg gibt es nicht!"

Man sollte nicht zu streng mit sich sein. Besser ist ein kurzes Training als gar keines!

