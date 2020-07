Fans von Bewegung und Spaß sollten sich den 30. April 2021 vormerken. Da starten wir mit der zweiten Auflage des WOCHE X-Trail Businessrun wieder durch. Der Termin im September muss abgesagt werden.

KÄRNTEN. Am 30. April, am Tag der Arbeitgeber, hätte der WOCHE X-Trail Businessrun 2020 stattfinden sollen. Doch wie so viele Veranstaltungen – sportlicher wie kultureller Natur – fiel auch diese dem Corona-Virus zum Opfer. Als Ersatztermin wurde der 9. September ins Auge gefasst.

X-Trail 2021 wieder

Intern wurde nun viel diskutiert und geprüft. Nun müssen wir den X-Trail 2020 allerdings endgültig absagen. Die aktuelle Situation lässt eine solche Veranstaltung nicht zu. "Der WOCHE X-Trail Businessrun besteht aus zwei Komponenten: Bewegung und Party. Da der Party-Teil in der jetzigen Situation nicht gewährleistet werden kann, haben wir uns in Abstimmung mit unseren Partnern dazu entschieden, erst im nächsten Jahr wieder durchzustarten", sagt Organisator Michael Kummerer (MJK Sportmarketing GmbH).

Trainieren kann man jetzt schon

Großer Partner des WOCHE X-Trail ist die Wirtschaftskammer. Für Marketingchef Markus Polka ist die Absage zwar schmerzlich, aber: "Zwar blutet mein Sportlerherz, aber die Absage des heurigen X-Trail-Businessrun ist absolut richtig. Außerdem ist er aufgeschoben und nicht aufgehoben! Deshalb können bereits jetzt die Laufschuhe geschnürt, Hindernisse in der Natur gesucht und Bestzeiten trainiert werden. Die Wirtschaftskammer Kärnten steht seit Beginn der Corona-Maßnahmen den Unternehmen als krisenfester Partner zur Seite – das gilt auch für unsere Kooperationen. Deshalb sind wir am 30. April 2021, dem Tag der Arbeitgeber, bei der zweiten Auflage des X-Trail-Businessrun garantiert wieder am Start!"

Auch WOCHE-Marketingleiterin Elfriede Breitenhuber verspricht: "Wir wollen keine halben Sachen, sondern zu 100 Prozent 2021 wieder Gas geben und gemeinsam durchstarten. Außerdem steht die Gesundheit an oberster Stelle, das Risiko wäre heuer zu groß gewesen."

Information für alle Angemeldeten

Für alle Angemeldeten gilt eine klare Regelung im Sinne der Läufer: Man kann sich gleich für das nächste Jahr einen Startplatz sichern und das Nenngeld übertragen (zu gleichen Konditionen) oder es gibt eine Retourüberweisung des vollen Betrages (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr vom Anmeldesystem-Anbieter).

Mehr Infos hier: www.woche-xtrail.at

Wir freuen uns auf alle Bewegungshungrigen am 30. April 2021 beim X-Trail 2021!