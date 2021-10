Zum erste Mal tritt der Oberkärntner Heimo Urbas als Kandidat des Unabhängigen Bauernverbands (UBV) bei der Landwirtschaftskammer-Wahl in Kärnten an. Uns verrät der Almbauer, wofür er kämpft.

Wie hat sich Corona auf die Kärntner Bauern ausgewirkt – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn?

Heimo Urbas: Kommt auf den Produktionszweig an und ist unternehmensabhängig. Milchbauern in Oberkärnten etwa hatten große Probleme, weil der Tourismus als Abnehmer während der Lockdwons weggefallen ist. Uns mit den Schlachtkühen hat es wenig erwischt.

Was ist Ihr Wahlkampf Slogan?

Bauern brauchen eine bessere Vertretung.

Was ist Ihr großes Ziel, dass Sie für die Kärntner Bauern nach erfolgreich geschlagener Wahl als erstes anpeilen möchten?

Die Wirtschaftlichkeit, die Finanzierbarkeit der bäuerlichen Betriebe wieder herzustellen. Die europäische Sparpolitik ist darauf aufgebaut, dass man durch Abschaffung der Milchquote, Grenzöffnung und Handelsabkommen die Produktpreise auf Weltmarktniveau absenkt. Dafür gibt es die Programme, die ja 1995 beim Eintritt Österreichs zur EU funktioniert haben, das muss man eingestehen. Aber seit 1995 sind die Preise ja noch weiter gesunken und die Ausgleichszahlungen sind nicht mit der Inflation angepasst worden.

Was muss sich ändern, damit die Kärntner Bauern wieder jene Anerkennung bekommen, die sie verdienen?

Die Wertschätzung der Bevölkerung ist schon da, das beweisen viele Studien. Das Problem ist die Wertschöpfung, weil der Konsument dann doch wieder zum Billigprodukt greift. Wir dürfen eines nicht übersehen: Wir haben jahrzehntelang auf den freien Markt hingearbeitet, da waren auch Bauernvertreter dabei. Und hier ein Beispiel, weil es immer heißt, der Handel möge uns bitte mehr zahlen: Kein Autohändler hat zu Ihnen schon mal gesagt 'Liebe Kundin, könnten Sie mir nicht mehr zahlen, damit ich auch überlebe.' Wir müssen die Realität sehen: Wir haben auf diesen freien Markt hingearbeitet und jetzt schlägt er voll zu. Wieso soll jemand teuer einkaufen, wenn er es auch billiger bekommt.

Nachwuchssorgen plagen auch die Landwirtschaft. Was ist ihr Rezept gegen Landflucht/Bauernsterben?

Die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, einen Betrieb zu übernehmen. Wir haben zwei Entwicklungen: Es gibt die Vollerwerbsbetriebe, die sich zur Zeit mit Verschuldung über Wasser halten. Und die Nebenerwerbsbetriebe, wo sich die Fremdkapitalbelastung zwar sehr in Grenzen hält, aber nur weil der Bauer den Betrieb durch sein Haupteinkommen finanziert. Das macht aber ein Junger nicht mehr mit.

Muss man Landwirtschaft im 21. Jahrhundert neu denken? Wenn ja, wie?

Das ist ein Prozess, der sich über die nächsten 20 Jahre hinziehen wird. Die Landwirtschaft muss in die Richtung neu gedacht werden, dass sie mit dem freien Markt umzugehen versteht. Wir haben derzeit einfach keine starken Marken, bei denen wir selbst Chef sind und die europaweit einen Namen haben.

Ihr Wunsch-Wahlergebnis?

Ich bin kein Politiker, der sagt, er braucht Mandate oder Sitze. Ich war bisher kein politischer Mensch. Nur jetzt sind wir in einer Position, wo du als Betriebsführer auch in den Vertretungsbereich eingreifen musst, weil es nicht mehr passt. Anlässlich der Wahl am 7. November wünsche ich mir, dass der Bauer den Ernst der Lage erkennt. Auch für die Berufsvertretung muss die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund rücken.

