Ab 2021 werden aus 14 Tourismusregionen neun, auch die gemeindeübergreifenden Tourismusverbände sollen mehr werden. Heute startet die Begutachtung der neuen Regionsverordnung.

KÄRNTEN. Das Begutachtungsverfahren für die neue Tourismus-Regionsverordnung startet. "Wir schaffen eine schlanke und schlagkräftige Regionsstruktur und fördern gemeindeübergreifende Kooperationen", sagt dazu Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig.

Konkret soll es ab 2021 statt derzeit 14 nur noch neun Tourismusregionen geben, dem gingen viele Gespräche mit den Verantwortlichen voraus. Wie sich die neuen Regionen zusammensetzen, wird auf Basis fachlicher Grundlagen der Tourismus-Agentur Conos GmbH und regionaler Zukunftsgepräche entschieden. Schuschnig wünscht ein "stringentes Produktangebot für den Gast" in den neuen Regionen: "Es reicht nicht, alleine die Landkarte neu zu zeichnen. Jede Region hat ein klares und unverwechselbares Profil."

Was wird vereint?

In Oberkärnten werden die derzeit drei Regionen – Nockberge, Bad Kleinkirchheim und Millstätter See – in Zukunft unter einem Dach arbeiten. Lavanttal und Südkärnten – Klopeiner See werden auch zu einer Einheit. Die Carnica Region kommt mit dem Wörthersee zusammen, der Katschberg mit dem Lieser-Maltatal.

"Damit schaffen wir stärkere Einheiten, die über mehr Ressourcen verfügen. So kann Kärnten noch stärker am internationalen Tourismusmarkt auftreten", ist sich Schuschnig sicher.

Folgende Tourismusregionen bleiben wie sie sind: Nassfeld-Pressegger See/Lesachtal/Weißensee, Hohe Tauern, Villach/Faaker See/Ossiacher See, Kärnten Mitte und Klagenfurt.

Das Land unterstützt die Regionen bei den Umgründungsschritten und der tourismuspolitischen Ausrichtung.

Gemeindeübergreifende Tourismusverbände forcieren

Kooperationen sollen in den Vordergrund rücken. "Wir wollen dem Urlaubsgast künftig mehr Angebote anbieten, die sich nicht an Orts- oder Regionsgrenzen orientieren", gibt Schuschnig vor. Es soll also Anreize für die Bildung von gemeindeübergreifenden Tourismusverbänden geben. Derzeit gibt es 31 und nur zwei davon bestehen aus mehr als einer Gemeinde. Das Ziel, so Schuschnig: "In mehr Gemeinden den örtlichen Tourismus in einem Tourismusverband zu organisieren und gleichzeitig mehr gemeindeübergreifende Verbände zu erreichen."

Dafür wird das Kärntner Tourismusgesetz novelliert. "Künftig sollen in gemeindeübergreifenden Tourismusverbänden auch die betroffenen Gemeindevertreter stärker im Vorstand vertreten sein, damit der Informationsfluss gewährleistet ist. Die örtlichen Tourismusunternehmer bleiben jedoch weiterhin klar in der Verantwortung." An Letztere appelliert er: "Mit dem Tourismusgesetz haben wir es den Unternehmern ermöglicht, den örtlichen Tourismus selbst zu gestalten. Ich appelliere an die Unternehmer, davon Gebrauch zu machen."

Ebenso ist es geplant, Förderrichtlinien im Tourismus künftig stärker an Kooperationsprojekten auszurichten. Die Begutachtung der Tourismus-Regionsverordnung endet am 20. August 2020.