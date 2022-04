Der Kärntner Tourismus blickt sehr optimistisch in die Sommersaison des Jahres 2022, denn er kündigt die größte Vorsaisonkampagne aller Zeiten an.

KÄRTNEN. Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Sommer 2022 stehen in Kärnten gut: Nach zwei herausfordernden Jahren ist heuer wieder ein früher Start in die Sommersaison möglich und die Lust auf Urlaub ist groß wie nie.

Bestwerte in Zufriedenheit

Kärnten konnte in den letzten beiden Jahren viele neue Gäste mit seinen Urlaubsangeboten überzeugen, die Gästezufriedenheit und Wiederbesuchsabsicht erreichten Bestwerte. Das Interesse an Natur Aktiv-Urlaub mit den Trendthemen Radfahren und Wandern wächst stetig, ebenso gefragt ist die regionale Kulinarik.

Kooperationspartner

Mit der größten Vorsaison-Kampagne, die von der Kärnten Werbung in Kooperation mit den Kärntner Tourismusregionen, den Kärntner Angebotsgruppen und der Österreich Werbung jemals umgesetzt wurde, werden nun die Werbemaßnahmen für Sommerurlaub auf der Südseite der Alpen eingeläutet.

Inhalt der Kampagne

Die Inhalte der Kampagne und die Erwartungen für den Sommer 2022 präsentierten Kärnten Werbung Geschäftsführer Christian Kresse und Josef Petritsch, WKK-Spartenobmann für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft heute im Rahmen eines Pressegesprächs in Klagenfurt am Wörthersee.

Rekordinvestitionen wurden getätigt

Josef Petritsch, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten betont: "Kärntens Touristiker haben in den letzten Monaten voller Tatendrang Rekordinvestitionen getätigt. Sie tragen damit maßgeblich zur Weiterentwicklung des Standortes bei. Große organisatorische wie monetäre Ressourcen fließen in den Kampf gegen den Fachkräftemangel. Seien dies Projekte in Schulen, Projekte zur Imageverbesserung, der Lehrlingssuche, der Weiterbildung, Plattformen, etc. – hier sind wir österreichweit einzigartig."

Sommer positiv entgegentreten

Kärnten Werbung Chef Christian Kresse: "Trotz aller Herausforderungen konnte Kärntens Tourismus im Sommer 2021 über 96 Prozent der Nächtigungen vom Vorcorona-Sommer 2019 erreichen. Auch in diesem Jahr blicken wir positiv in die Saison."

Großes Saison-Potential

"Kärnten erfreut sich mit seinen Angeboten rund um die Themen Rad, Wandern und Slow Food besonderer Attraktivität. Durch den späten Saisonbeginn in den letzten beiden Jahren sehen wir heuer großes Potential für den Frühsommer, wir erwarten uns eine gute Nachfrage aber auch für den gesamten Saisonverlauf. Vor allem können wir auf starke Partnerschaften in den Regionen bauen.", so Christian Kresse weiter.

Gemeinsame Werbekraft auf Zielmärkten

Mit der stärksten Kampagne aller Zeiten konzentriert sich Kärnten in der Bewerbung des Sommerurlaubsangebotes besonders auf die Vorsaison. 3,4 Millionen Euro werden dazu in Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Polen, Ungarn und Italien eingesetzt. "In Kooperation mit den Kärntner Tourismusregionen, den Kärntner Angebotsgruppen und den gemeinsamen Maßnahmen mit der Österreich Werbung legen wir alle Kraft in einen erfolgreichen Saisonstart. Auf den Werbeportalen der Kärnten Werbung liegt die Nachfrage bereits auf Rekordniveau", so Kresse.

Nachhaltige Urlaubsthemen

Natur Aktiv-Urlaub, insbesondere mit Radfahren und Wandern, steht auf der Skala der Urlaubsaktivitäten der Kärnten Gäste ganz oben. Regionale Kulinarik mit Slow Food zieht weiterhin stark an. Diese nachhaltigen Urlaubsthemen stehen daher auch im Fokus der Marketingmaßnahmen, die sich zu 50 Prozent den alpinen Regionen und zu 50 Prozent den Seenregionen widmet.

Fünf Millionen für Kampagne

Umgesetzt werden dazu TV-Spots in Österreich, Deutschland und Italien, Radio-Spots in den Märkten Österreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Ungarn, eine internationale Onlinemarketing-Offensive, umfassende Printkampagnen sowie Out of Home-Werbung, Wirtschaftskooperationen und zahlreiche Presseaktivitäten. Für die gesamte Kärnten Sommerkampagne 2022 werden fünf Millionen Euro eingesetzt.