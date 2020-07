Der Regionalitätspreis der WOCHE Kärnten geht in die sechste Runde. Gesucht werden kreative Projekte, welche die Regionalität in den Vordergrund rücken – in elf Kategorien. Ab 3. August ist das Einreichen möglich, Schirmherr ist Landesrat Martin Gruber als Referent für Orts- und Regionalentwicklung.

KÄRNTEN. Kärnten zeichnet sich durch Menschen aus, die ganz viel Herzblut und Engagement in Projekte in den Gemeinden und Tälern stecken und so wesentlich zur Weiterentwicklung der Region beitragen. Durch sie ist Kärnten lebenswert! Hier setzt der Regionalitätspreis der WOCHE Kärnten an: Er holt diese kreativen Initiativen vor den Vorhang und präsentiert sie der Öffentlichkeit.

Elf Kategorien

Heuer geht der WOCHE-Regionalitätspreis in seine bereits sechste Runde. Seit dem Jahr 2012 findet er alle zwei Jahre statt, letztes Mal (2018) gab es erstmals über 100 Projekt-Einreichungen.

Auch heuer werden wieder kreative Projekte in elf Kategorien gesucht – die elfte Kategorie ist eine Sonderkategorie, die sich dem heurigen Jubiläumsjahr bzw. der Zukunft Kärntens widmet (Kategorien siehe unten).

Neue Bedeutung von Regionalität

Gerade im heurigen Jahr 2020, einem Jahr mit vielen Herausforderungen, hat Regionalität eine ganz neue Bedeutung erhalten. Rundherum wird immer mehr Menschen bewusst, wie wichtig Regionalität ist.

Die eigene Region rückt endgültig in den Fokus, sobald „das Große“ zu wackeln beginnt. Qualität und Herkunft haben wieder einen höheren Stellenwert. Die Kärntner Unternehmen, Organisationen, Initiativen und Vereine leisten Großartiges in Zeiten wie diesen und stellen sich den veränderten Herausforderungen mit kreativen Ideen, Projekten und Lösungen. Diese wollen wir sichtbar machen!

"Noch besser werden"

"Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte Regionalität eine neue Bedeutung bekommen. Für uns ist das keine leere Worthülse, wir leben Regionalität jeden Tag", weiß WOCHE-Geschäftsführer Markus Galli. "Wir werden uns intensiv über alternative Prozesse, Initiativen und Geschäftsmodelle Gedanken machen müssen. Und es wird noch wichtiger werden, möglichst nahe am Kunden und an Geschäftspartnern zu sein. Es werden große Anstrengungen notwendig sein, um unser Business wieder dort hin zu bekommen, wo es noch vor wenigen Monaten war. Und vielleicht schaffen wir es sogar, noch besser zu werden, indem wir es einfach anders machen."

Regionalität als Lebenseinstellung

Die Schirmherrschaft des WOCHE-Regionalitätspreises 2020 hat das Land Kärnten (Referat Orts- und Regionalentwicklung) über. Für den zuständigen Referenten Landesrat Martin Gruber ist Regionalität eine Lebenseinstellung. "Es geht um das Bewusstsein, wie alles zusammenhängt, von der regionalen Wirtschaft über die regionalen Lebensmittel bis hin zu Arbeitsplätzen und dem Problem der Abwanderung. Regionalität bedeutet für mich persönlich aber auch Heimatverbundenheit und das Eingebettetsein in eine Gemeinschaft – sei es ein Chor, die Feuerwehr oder das lokale Vereinsleben."

Wertschätzung muss bleiben

Gruber spürt in Corona-Zeiten einen stärkeren Fokus der Bevölkerung auf das Regionale: "Wir haben ja gleich nach dem Lockdown die Seite daspackma.at eingerichtet, die auf eine sehr gute Resonanz gestoßen ist. Binnen kürzester Zeit haben sich hunderte heimische Betriebe auf der Plattform angemeldet. Darunter waren sowohl Nahversorger und Landwirte als auch Dienstleistungsunternehmen. Die Rückmeldungen waren enorm! Auch das Bewusstsein für heimische Lebensmittel ist nun viel stärker als noch vor der Krise. Ich hoffe, dass diese Wertschätzung weiterhin bleibt."

Zusammenhalt vor Ort

Und im ersten Halbjahr 2020 seien im Rahmen des Kleinprojektefonds zahlreiche Projekte eingereicht worden, welche die Regionalität in den Fokus rücken. "Sehr häufig ging es um die Neugestaltung oder Revitalisierung von Dorfplätzen, die Sanierung von Vereinshäusern, die Errichtung von Spielplätzen und Motorikparks oder auch von Initiativen zur gemeinschaftlichen Vermarktung bäuerlicher Produkte. All diese Projekte fördern den Zusammenhalt vor Ort und tragen dazu bei, die Gemeinschaft in der Region zu stärken", weiß Gruber.

Das Referat für Orts- und Regionalentwicklung unterstützt kreative Projekte einerseits über das Leader-Programm der EU. Kärnten ist in sechs Leader-Regionen unterteilt, die ihrerseits die Förderwerber bei der Antragstellung und Abwicklung unterstützen. Hier geschieht die Projektauswahl nach dem „Bottom-up-Prinzip“ in den so genannten Projektauswahlgremien direkt in der Region. "Andererseits habe ich auf Landesebene vor zwei Jahren den bereits erwähnten Kleinprojektefonds eingerichtet. Dabei steht die Ehrenamtlichkeit von Vereinen, Verbänden, Dorfgemeinschaften und Gemeinden im Fokus. Wir wollen damit unbürokratisch kleine Initiativen unterstützen, für die der Aufwand bei anderen Förderschienen oft zu groß ist", sagt Gruber.

Zu eigenen Ideen motivieren

Kärnten ist eine wirtschaftlich attraktive Region mit einem starken sozialen Netzwerk und hoher Lebensqualität. Der Regionalitätspreis der WOCHE Kärnten stärkt unter anderem die regionale Wertschöpfung und unterstützt Unternehmen, Organisationen, Initiativen und Vereine, die dazu beitragen, das Leben der Menschen in den Regionen lebenswerter zu machen.

Die WOCHE Kärnten freut sich auch 2020 auf kreative, spannende und zukunftsorientierte Projekte.

"Regionale Initiativen haben eine große Bedeutung für die Weiterentwicklung unserer Regionen. Deshalb sollen möglichst viele von diesen Projekten erfahren und so vielleicht zu eigenen Ideen motiviert werden. Es ist auch schön, den Menschen, die hinter diesen Projekten stehen, durch so einen Preis Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken zu können", hofft Gruber auf viele Einreichungen.

Die elf Kategorien

Vergeben wird der Regionalitätspreis 2020 der WOCHE Kärnten in elf Kategorien:

Nachhaltigkeit in der Region, Lebensqualität und Zusammenleben Kärnten geht "digital" Brauchtum, Kunst und Kultur Regionale Dienstleistung & Handel Tourismus & Gastronomie Land- & Forstwirtschaft Gesundheit "Unsere Erde" – Umweltschutz & Energie Start-up-Szene Marktplatz Region & Handwerk Sonderkategorie: "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung – Vision 2030"

Hier kann man einreichen!

Die Bewerbungsphase läuft von 3. August bis 30. September 2020!

Eine Jury begutachtet dann alle Projekte und kürt die Sieger in den jeweiligen Kategorien.

Schirmherrschaft: Land Kärnten (Referat Orts- und Regionalentwicklung)

Die Einreichung der Projekte erfolgt online hier: