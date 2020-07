In 48 Kärntner Gemeinden wurden bisher 69 Tourismus-Projekte im Rahmen der "See-Berg-Rad-Offensive" umgesetzt. Es sind weitere Projekte in Vorbereitung. Das ist besonders in der Corona-Krise essenziell.

KÄRNTEN. Kärnten setzt auf moderne Freizeit- und Tourismus-Infrastruktur. "Mit der ,See-Berg-Rad-Offensive' unterstützen wir die Gemeinden konsequent dabei, neue Infrastruktur zu schaffen und die bestehende zu erhalten", sagen die Landesräte Daniel Fellner, Referent für Gemeinden, und Sebastian Schuschnig, Referent für Tourismus. In der Regierungssitzung am Dienstag wird der Bericht über die "See-Berg-Rad-Offensive" beschlossen.

69 See-Berg-Rad-Projekte

Zwischen 2016 und 2020 (Förderzeitraum) standen rund sieben Millionen Euro bereit, 6,4 Millionen Euro wurden bereits ausgeschöpft. Schuschnig: "Seit 2016 konnte aus der ,See-Berg-Rad-Offensive' ein Gesamt-Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro ausgelöst werden. Damit wurden 69 See-Berg-Rad-Projekte in insgesamt 48 Kärntner Gemeinden realisiert. Diese Zahlen und die ungebrochen starke Nachfrage unserer Gemeinden zeigen klar, wie erfolgreich die Offensive ist."

Wichtig ist Fellner, dass die Gemeinden stetig lebenswerter und attraktiver werden: "Diese Offensive trägt dazu bei, die Infrastruktur für Touristinnen, Touristen und Einheimische auf einem sehr hohen Niveau weiterzuentwickeln, was im Endeffekt wieder den Gemeinden zugutekommt."

Weitere Projekte stehen an

Pro Projektjahr und Gemeinde betrug die maximale Förderhöhe 250.000 Euro. Es gibt nun bereits Förderzusagen für weitere Projekte mit einem Fördervolumen von etwa 750.000 Euro. "Mit der Investitionsoffensive schaffen wir neue touristische Infrastruktur ganz im Sinne der Landestourismusstrategie und sichern zugleich die Qualität unserer Natur-Aktiv- sowie Freizeitangebote, für Gäste und Einheimische gleichermaßen", so Schuschnig.

Auch auf dem Weg aus der Corona-Krise seien Investitionen und konjunkturbelebende Maßnahmen besonders wichtig.

Neuerrichtungen und Absicherung der Infrastruktur

Errichtet wurden zum Beispiel Rad- und Wanderwege, Radrastplätze, Klettersteige, Erlebnisspielplätze, Business Beaches u.v.m. Auch bestehende Infrastruktur wurde mit den Mitteln gesichert – durch Modernisierung von Infrastruktur in den Strandbädern, Attraktivierung freier Seezugänge oder Ausstattung von bestehenden Rundwanderwegen mit Erlebniselementen, Info- und Beschilderungssystemen.

"Moderne Infrastruktur und attraktive Angebote sind die Grundlage für einen erfolgreichen Ganzjahrestourismus, der Arbeitsplätze, Einkommen und Kaufkraft in den Regionen sichert und für Wohlstand im Land sorgt", verspricht Schuschnig, dass die "See-Berg-Rad-Offensive" weitergeführt wird.