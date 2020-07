Valentin Laure aus dem Lavanttal verstärkt das Private-Banking-Team als neuer Teamleiter.

KÄRNTEN. In der Kärntner Sparkasse gibt es seit ein paar Jahren rund um Bereichsleiterin Gabriela Lobnig ein kompetentes Experten-Team im Wertpapier- und Veranlagungs-Segment. Das Private Banking verstärkt nun der Lavanttaler Valentin Laure als neuer Teamleiter. Der zweifache Familienvater ist für das Management vermögender Privat- und Firmenkunden zuständig.

Laure hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, später hatte er verschiedene Funktionen im Bankenbereich inne – und in der Erste-Sparinvest KAG als Senior Private Banker in der Erste Bank in Wien.

Wohlstand schaffen und erhalten

Laure kommentiert seine neue Rolle so: "Wir stehen für Engagement, Kompetenz und Nachhaltigkeit. Unser Auftrag an unsere Kunden und die Gesellschaft ist es, Wohlstand zu schaffen und zu erhalten. Der Glaube an Ideen und unternehmerische Gestaltungskraft sind Grundvoraussetzungen für persönliches Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand. Wir kennen die Zukunft nicht, gleichzeitig wollen wir sie mit unseren Kunden mitgestalten. Wir denken und handeln verantwortungsvoll für eine nachhaltige Vermögens-Veranlagung."