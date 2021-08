Die Lkw-Lawinen rollen wieder auf Kärntens Autobahnen. Im 1. Halbjahr hat der Lkw-Verkehr im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen.

KÄRNTEN. Wie eine aktuelle Studie der VCÖ-Analyse zeigt, dass aktuell mehr Lkw als vor der Coronakrise auf Kärntens Autobahnen unterwegs sind. Der Autobahnabschnitt mit der höchsten Lkw-Belastung in Kärnten war im 1. Halbjahr die A2 bei Villach. Um die Klimaziele im Verkehr erreichen zu können, muss der Güterverkehr einen stärkeren Beitrag zum Klimaschutz leisten als bisher, betont der VCÖ. Nötig sind verstärkte Anreize zur Verlagerung von Güter auf die Bahn.

Anstieg zu verzeichnen

Der subjektive Eindruck vieler Autofahrer, dass der Lkw-Verkehr auf den Autobahnen wieder stark zugenommen hat, wird durch die objektiven Daten bestätigt. Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Asfinag zeigt, dass heuer im 1. Halbjahr in Kärnten deutlich mehr Lkw unterwegs waren als im 1. Halbjahr 2020. Und nicht nur das: Es waren auf der A2 und der A10 heuer bereits mehr Lkw unterwegs als vor Covid-19. "Mit mehr Lkw-Verkehr wird aber Österreich seine Klimaziele verfehlen. Und dieses Verfehlen würde, wie der Rechnungshof bereits festgestellt hat, sehr teuer kommen“, warnt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Verkehr nimmt zu

In Kärnten waren die meisten Lkw im 1. Halbjahr mit über 950.000 auf der A2 bei Villach unterwegs, um fast 20 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2020, berichtet der VCÖ. Damit nimmt der Lkw-Verkehr deutlich stärker zu als die Wirtschaft wächst, was keine positive Entwicklung ist. Bei Pörtschach waren bereits mehr als 830.000 Lkw unterwegs, eine Zunahme fast 15 Prozent und bei Maglern rund 790.000, eine Zunahme um über 21 Prozent. Auch auf der A10 nahm der Lkw-Verkehr zu, bei Spittal an der Drau um rund 18 Prozent auf über 750.000, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Auf der A11 stieg die Zahl der Lkw im 1. Halbjahr bei St. Ulrich um fast 13 Prozent auf über 320.000 und auf der S37 bei Zollfeld um rund 17 Prozent auf über 200.000 Lkw. Auf der A2 und der A10 lag der Lkw-Verkehr sogar deutlich über dem bisherigen Rekordniveau im 1. Halbjahr 2019, bei Spittal an der Drau um rund fünf Prozent, auf der A2 sogar um rund Prozent, berichtet der VCÖ.

Belastung für Anwohner

Für die Anrainer bedeutet das mehr Belastung durch Lärm und Abgase. Der VCÖ fordert österreichweit verstärkte Anreize zur Verlagerung von Güter von der Straße auf die Schiene. Wie die Daten des Umweltbundesamts zeigen, können in Österreich mit der Verlagerung von Lkw-Sattelzügen auf die Schiene die CO2-Emissionen des Transports um 95 Prozent reduziert werden. Vor allem das Potenzial der betrieblichen Gleisanschlüsse ist stärker zu nutzen.

Konsumverhalten reduzieren

Jeder und jede Einzelne kann durch das Konsumverhalten einen Beitrag zur Reduktion des Lkw-Verkehrs leisten. "Langlebige Produkte aus der Region statt Wegwerfware aus fernen Kontinenten reduzieren Transportwege und stärken die regionale Wirtschaft. Bei Lebensmitteln saisonal und regional einkaufen und auch reparieren statt wegwerfen trägt zur Verkehrsvermeidung bei“, nennt VCÖ-Experte Schwendinger ein paar Beispiele.