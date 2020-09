Puls4: „2 Minuten – 2 Mentoren“ - Teilnahme zweier Absolventen der HTL Wolfsberg an TV-Show

„Das Interesse und Engagement der beiden HTL-Absolventen Christian Berger und Konstantin Wiesenbauer an unternehmerischen Tätigkeiten war in den letzten Schuljahren außerordentlich und ihre Begeisterung spürbar", merkt Jürgen Jantschgi als Schulleiter sowie unterrichtende Lehrkraft einleitend an. Die beiden waren nicht nur als Schülervertreter aktiv, sie haben daneben auch noch die sogenannten "Moonshot Pirates" 2018 in Tainach gewonnen und bei den Entrepreneurship-Staatmeisterschaften 2020 den 4. Platz erreicht.

"2Minuten-2Mentoren"

Der bisherige Höhepunkt war für beide aber sicherlich die Teilnahme an der neuen Puls4 Show „2 Minuten 2 Mentoren“, welche am Dienstag, den 08.September 2020 um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. Die Aufzeichnung mit den Juroren Matthias Strolz, Erich Falkensteiner, Armin Strbac, Ali Mahlodji und Marie Ringle fanden bereits im Herbst und Winter 2019 statt.

Im Zentrum stand dabei das Unternehmenskonzept „Gratos“, welches eine Wissensbrücke zwischen Generationen ermöglichen möchte. Die Idee dafür hatten Christian Berger und Konstantin Wiesenbauer bei einem „Fit am PC“-Tag der HTL Wolfsberg.

Link zur neuen Puls4 Show: https://www.puls4.com/2-minuten-2-mentoren/staffel-1

Bericht: Direktor Jürgen Jantschgi