Positives gibt es vom Kärntner Arbeitsmarkt zu berichten: Die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen, die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken und der Zuwachs an langzeitarbeitslosen Personen konnte eingedämmt werden.

KÄRNTEN. "Die starke Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften, unser expliziter Vermittlungsschwerpunkt und ein breit gefächertes Angebot an Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bewirken eine weitere massive Entlastung des Arbeitsmarktes. Wir verzeichnen in Kärnten mit Ende Juli einen Rekord von 232.000 unselbstständig Beschäftigten und nicht nur eine massive Abnahme der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahresmonat auf 15.552 Arbeitsuchende (-5.657 / -26,7 %), sondern auch ein Absinken der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorkrisenniveau", berichtet AMS Kärnten-Chef Peter Wedenig und bringt eine weitere positive Nachricht: "Darüber hinaus ist es gelungen, den massiven Zuwachs bei langzeitarbeitslosen Personen (über ein Jahr arbeitslos) einzudämmen: Ende Juli waren beim AMS Kärnten 4.877 Langzeitarbeitslose vorgemerkt (+540 / +12,5 %)."

AMS Kärnten-Chef Peter Wedenig ist überzeugt, dass der positive Trend anhalten wird

Foto: AMS Kärnten/Knauder

hochgeladen von Mirela Nowak-Karijasevic

Mehr offene Stellen

Bei den über 50-Jährigen gibt es einen Rückgang von 15,6 Prozent, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren beträgt der Rückgang der Arbeitssuchenden 41,5 Prozent. Die offenen Lehrstellen nahmen um 39,4 Prozent zu, während um 29,2 Prozent weniger Jugendliche einen Ausbildungsplatz suchen. Bei den offenen Stellen gibt es ein Plus von 80 Prozent. Wenig verwunderlich, dass nach dem Ende des Lockdowns in der Gastronomie der Rückgang an Arbeitssuchenden in der Tourismusbranche am höchsten ist. Die meisten offenen Stellen gibt es derzeit in technischen Berufen, Hilfsberufen und im Handel. Auch für die kommenden Monate erwartet Wedenig, dass der positive Trend anhält.