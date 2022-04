Zuerst die Coronapandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine - auch "Unser Lagerhaus" kämpft mit dem Fachkräftemangel. Weil Kraftfahrer fehlen, müssen einige Lkw geparkt bleiben.

KÄRNTEN. 820 Mitarbeiter und 43 Lehrlinge hat "Unser Lagerhaus" kärntenweit, die auch während der Lockdowns dafür gesorgt haben, dass weder den Landwirten das Futter noch den Menschen das Heizöl oder die Baumaterialien beim Renovieren ausgegangen sind. Doch es könnten deutlich mehr sein, sagt Michaela Lackinger, Leitung Human Resources Management, im Interview: "Der Fachkräftemangel macht sich auch bei uns sehr stark bemerkbar. Wir haben derzeit in Kärnten 33 offene Stellen und suchen weiters sechs Lehrlinge." Weil Kraftfahrer fehlen, müssen sogar einige Lastwagen stillstehen. Aber auch andere Bereiche wie der Einzelhandel, die Werkstätten und das Lager seien vom Fachkräftemangel massiv betroffen.

Kooperation mit dem AMS

Weil sich trotz großer Anstrengungen keine geeigneten Kandidaten für die vielen offenen Stellen finden lassen, hat man sich nun zu einem bemerkenswerten Schritt entschieden: "Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice möchten wir Lösungen finden, wie wir die aus der Ukraine geflüchteten Menschen am Arbeitsmarkt integrieren können." Damit würde man nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen helfen, hier in Kärnten Fuß zu fassen.

Investition in die Zukunft

Dass "Unser Lagerhaus" ein stabiles Traditionsunternehmen mit sicheren Arbeitsplätzen ist, verdeutlicht nicht nur die Versorgung der Menschen in unterschiedlichen Bereichen, die man in den vergangenen zwei Jahren aufrechterhalten konnte, sondern auch die finanzielle Investition in die Zukunft. "In Klagenfurt investieren wir 3,5 Millionen Euro in eine neue Siloanlage, die deutlich mehr Speicherkapazität hat. Das zeigt, dass es uns trotz der großen Herausforderungen von außen gut geht und dass wir an die Zukunft unseres Unternehmens glauben. Jeder unserer engagierten Mitarbeiter trägt zu diesem Erfolg bei", betont Lackinger abschließend.