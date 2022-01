Stürzten die Corona-Krise und Lockdowns den Arbeitsmarkt 2020 noch in eine tiefe Krise, so ging es 2021 rasant bergauf – trotz neuerlicher Lockdowns zum Jahresbeginn und gegen Jahresende. Diese Aufholjagd mündete in Rekordbeschäftigung.

KÄRNTEN. Im Durchschnitt gab es im Vorjahr 216.278 unselbstständig Beschäftigte (+6.396/+3,0 Prozent) – das ist ein Rekordwert. 20.969 Menschen waren beim AMS Kärnten arbeitslos vorgemerkt (- 5.779/-21,6 Prozent). Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, waren es 23.727 (-5.437/- 18,6 Prozent). Mit 8,8 Prozent liegt die Arbeitslosenquote auf dem Vorkrisenniveau.

Positive Entwicklung für Jugendliche

Besonders gut hat sich der Arbeitsmarkt für Jugendliche entwickelt. Auch bei den über 50-Jährigen gab es eine Abnahme der Arbeitslosigkeit. Leicht positiv ist der Trend bei den Langzeitarbeitslosen (über 1 Jahr vorgemerkt): Hier konnte der Zuwachs in der zweiten Jahreshälfte eingedämmt werden. Jahresdurchschnittlich waren aber noch immer um 737 mehr Langzeitarbeitslose vorgemerkt als 2020. 6.120 offene Stellen waren beim AMS Kärnten gemeldet – ein Rekordwert.

Lehrstellenmarkt

Auf dem Lehrstellenmarkt zeichnet sich im Jahr 2021 insgesamt ein Überhang an sofort verfügbaren freien Lehrstellen ab: 389 Lehrstellensuchende standen 580 offenen Lehrstellen gegenüber. Der Überhang an offenen Lehrstellen konzentriert sich vor allem auf die Bereiche Fremdenverkehr, Handel und Metall/Elektro.

Vergleich 2021 zu 2019

Erfreulich fällt der Vergleich mit dem Vorkrisenjahr 2019 aus: 216.278 Beschäftigte bedeuten gegenüber 2019 ein Plus von 0,1 Prozent (+253 Personen). Bei den Arbeitslosen liegt der Wert mit +221 Vorgemerkten (+1,1 Prozent) nur knapp über dem Vorkrisenniveau. „Im Bundesländervergleich ist das der geringste Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber 2019“, so Peter Wedenig, AMS Kärnten Geschäftsführer. Auch gegenüber 2019 zeigt sich bei der Jugendarbeitslosigkeit ein starker Rückgang, nämlich um 306 Personen. Bei den über 50-Jährigen zeichnet sich ein positiver Trend ab, auch wenn es noch um 768 mehr Vorgemerkte gibt als 2019. Noch weit über dem Vorkrisenniveau ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen mit +1.620 Personen, beziehungsweise + 47,4 Prozent.

Kurzarbeit 2021

Die Covid-19-Kurzarbeit (KUA) wurde 2020 von der Bundesregierung initiiert, um Unternehmen während der Pandemie zu unterstützen und Beschäftigung abzusichern. Das AMS ist mit der Umsetzung betraut. In das Jahr 2021 fallen die KUA-Phasen III, IV und V.1 In diesen Phasen haben 8.084 Betriebe mit 34.874 Mitarbeitenden Kurzarbeit in Anspruch genommen. Das waren vor allem Unternehmen aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel (ohne Lebensmittel), sowie Frisör-, Kosmetik- und Fitnessstudios.

Ausblick 2022

Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute für 2022 weisen eine große Bandbreite auf. Entsprechend unsicher sind die Prognosen für den Arbeitsmarkt: “Wir rechnen aktuell mit einer Zunahme der Beschäftigung um rund 2.600 Personen auf 218.900 und mit einer Abnahme der Arbeitslosen um 1.600 Personen auf jahresdurchschnittlich 19.400 Personen. Dadurch würde sich die Arbeitslosenquote von aktuell 8,8 Prozent auf 8,1 Prozent reduzieren“, so Wedenig. Um Arbeitsuchende wie Unternehmen zu unterstützen, steht dem AMS Kärnten 2022 ein Budget von 87,5 Millionen Euro zur Verfügung. Geplant wird mit rund 6.300 Maßnahmenplätzen.

Maßnahmen

“Den Arbeitskräftebedarf der Betriebe zu decken, bleibt 2022 ein vordergründiges Thema. Hier setzen wir auf Fachkräfteausbildungen und Qualifizierungen, die wir in Abstimmung mit der Wirtschaft umsetzen; etwa in den Bereichen Elektronik und digitale Technologie, Metall, Umwelt und – ganz zentral – Pflege“, sagt Wedenig. Eine wesentliche Rolle spielt hier weiterhin die Corona-Joboffensive. Verschiedene Beschäftigungsmaßnahmen zielen vor allem darauf ab, benachteiligte Personengruppen (über 50-Jährige, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Langzeitarbeitslose) wieder fit für den 1. Arbeitsmarkt zu machen. Hier greift stark das Programm „Sprungbrett“.

Kompetenzorientierte Vermittlung

Dabei rücken zunehmend die Kompetenzen und Fähigkeiten Arbeitsuchender in den Vordergrund anstelle der reinen formalen Bildungsabschlüsse. In dieser Sache setzt das AMS Kärnten auf eine starke Zusammenarbeit mit den Betrieben. Wedenig: “Angesichts der demographischen Entwicklung, des Wertewandels in der Gesellschaft sowie der Transformation der Wirtschaft, ist es zunehmend wichtig in der Personalsuche neue Wege zu gehen und das gesamte Arbeitskräftepotenzial in Betracht zu ziehen.“ Eng bleibt die Kooperation mit dem Land Kärnten und den Sozialpartnern: “Wir setzen weiter die Arbeitsmarktstrategie 2021+ um. Sie ist ein starker Schulterschluss für den Kärntner Arbeitsmarkt.“