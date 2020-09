Am 27. September 2020 hätte die 5. Oberwenger Hofroas in Spital am Pyhrn stattfinden sollen.



SPITAL AM PYHRN. "Doch die aktuellen Entwicklungen in unserem Gesundheitswesen haben uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben uns daher schweren Herzens entschlossen, die Oberwenger Hofroas heuer abzusagen", informiert die IG Oberweng. Im Sinne eines Zwei-Jahres-Rhythmus soll die 5. Oberwenger Hofroas am 25. September 2022 in gewohnter Form nachgeholt werden.

"Wir sagen DANKE bei allen, die mitgemacht, uns unterstützt und besucht haben. Bleibt uns bitte treu und achtet auf eure Gesundheit", so die IG Oberweng.