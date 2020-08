Abenteuerliches Jungscharlager trotz strenger Corona-Auflagen

Heuer verbrachte die Jungschargemeinschaft von Windischgarsten mit 40 Kindern, 22 Jungscharführern, 3 Köchinnen und dem Hausl ein spannendes Jungscharlager in Großloiben bei Weyer.



Das Motto des Lagers lautete: „Auf dem Weg zur Freude - mit Jesus unterwegs!" Gemeinsam wurde täglich der Rosenkranz gebetet, es wurde gesungen und mit Pfarrer Dr. Gerhard M. Wagner täglich die heilige Messe gefeiert.

Einige Jungscharführer hatten ein strenges Corona-Präventionskonzept erstellt, an das sich alle hielten und das auch den Eltern bestmögliche Sicherheit vermittelte. So war die Lagergemeinschaft entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in zwei Gruppen mit je 20 Kinder geteilt, die keinen direkten Kontakt untereinander hatten.

Auch der Spaß kam natürlich nicht zu kurz. Viele lustige Gruppenspiele wurden mit Abstand durchgeführt und jeder war mit Eifer und Freude dabei. Die Mutprobe war für viele Kinder ein Höhepunkt des Jungscharlagers.