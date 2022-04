Der Roman „Die Schule, die wir liebten“ der spanischen Schriftstellerin Ángeles Doñate erzählt von einer wunderbaren und sehr berührenden Reise in die Vergangenheit.

STEINBACH/STEYR. Eie Leseempfehlung ist für Christian Liebl vom Leitungsteam der Bücherei Steinbach/Steyr dieser Roman über den Zwiespalt von Pflichtbewusstsein und Aufstiegsmöglichkeiten auf der einen Seite und andererseits eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Heimatverbundenheit.

Zum Inhalt: Hugo Valenzuela ist ein hoher Beamter im Bildungsministerium Mexikos und wird beauftragt, die letzte existierende Eisenbahnschule zu schließen. Das rollende Klassenzimmer ist eine Institution, die in Mexiko seit den 1920er Jahren existierte, als Bahnarbeiter durch das ganze Land fuhren, um Schienen zu legen und Bahnhöfe zu bauen, während ihre Familien mitreisten und die Kinder unterwegs unterrichtet wurden. Hugo beginnt über den Grund dieser Schließung zu recherchieren. Ein altes Foto, das er in den Akten findet, bringt ihn dazu Fragen zu stellen – seinen Vorgesetzten und sich selbst. Und er wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, die er eigentlich schon lange hinter sich gelassen zu haben glaubte.

In der Bücherei ausleihen

Das Buch von Angeles Donate umfasst 304 Seiten, es ist 2021 im Thiele Verlag erschienen.

Dieses Buch kann man in der Bücherei Steinbach an der Steyr ausleihen oder einfach in der nächstgelegenen Bibliothek danach fragen.

Bücherei Steinbach an der Steyr, Ortsplatz 10

Öffnungszeiten: Donnerstag 16-19 Uhr, Sonntag 08:30-11:30 Uhr

Aktuelle Infos auf www.biblioweb.at/steinbach