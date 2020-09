Ab 16.9.2020 hat das Eltern-Kind-Zentrum wieder geöffnet. Der Programmschwerpunkt liegt diesen Herbst auf dem Thema Kommunikation.

MICHELDORF. So findet am 25. September 2020, von 9 bis 12 Uhr, der erste Workshop zum Thema Babyzeichensprache statt. „Die Zwergensprache bietet uns die Möglichkeit die Babys glücklicher zu machen und unzählige Wutausbrüche zu verhindern, indem wir ihnen die Möglichkeit geben uns deutlich genug zu zeigen, was sie möchten,“ so die Referentin Bettina Dutzler.

Babyzeichen sind leicht zu erlernen, bieten viel Spaß und ermöglichen die aktive Kommunikation zwischen den Eltern und ihrem Baby schon weit bevor sich die Zwerge durch Wörter und Sätze äußern können. Außerdem tragen Sie zur Förderung der frühen Wortbildung und des besseren Verständnisses deutlich bei. Auch Babys mit besonderen Bedürfnissen wie z.B. Down-Syndrom werden viel Spaß an den Zeichen haben und sie umsetzen lernen.

Anmeldeschluss: 18.09.2020

Anmeldung: Susanne Hackl, 0699/16 886 566 oder ekiz.klecks@kinderfreunde.cc

Das gesamte Herbstprogramm ist unter www.kinderfreunde.cc zu finden und wird auf Wunsch auch gerne zugesandt.