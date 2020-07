Eine besondere Geschichte verbindet Gabi Angerbauer mit dem Freibad Kremsmünster: Von der Sommerfrische in Jugendtagen über die Ehe mit dem Bademeister bis zu 100 km Gesundheitsschwimmen jährlich gehört das Freibad seit 55 Jahren zum Sommer einfach dazu.

Aufgewachsen ist Gabriele Angerbauer in Baden-Württemberg, sie ist heute 72 Jahre jung und pensionierte Kindergartenpädagogin. Ab ihrem 6. Lebensjahr kam sie regelmäßig zur Oma auf Urlaub nach Kremsmünster und erlebte da auch die Eröffnung des Freibades im Jahr 1966 mit.

Dort lernte sie dann später auch ihren Mann kennen, Sepp Angerbauer, der von Beginn weg 31 Jahre Bademeister der Marktgemeinde Kremsmünster war. „In unseren jungen Jahren war es üblich, nach den Zeltfesten im Sommer mitten in der Nacht verbotenerweise in das Freibad einzusteigen und zu schwimmen. Aber alle hatten Angst vor dem Bademeister. Ich lernte dann in Verbindung mit meinen Nichten den Sepp kennen und lieben. Er hat die kleinen Kinder so lieb betreut und ich dachte: Ein Bademeister ist gut, da kann man immer schwimmen gehen“, erinnert sich Gabi augenzwinkernd mit dem ihr eigenen Humor. Es war auch die Zeit, als die Kremsmünsterer im Winter im Freibad eislaufen gehen konnten und dabei gute Musik im Hintergrund lief.

Nach Kremsmünster übersiedelt

1974 übersiedelte Gabi Angerbauer nach Kremsmünster und das Freibad blieb bis heute im Sommer einer der Lebensmittelpunkte. Besonderen Spaß hat sie mit ihrer „Kartenrunde“ beim Kartenspielen im Restaurant. Gabi war im Turn- und Sportverein Kremsmünster auch lange ausgebildete Vorturnerin und walkt gerne durch die Gegend.

Aber auch heute noch ist und bleibt das Schwimmen ihre Leidenschaft. „Seit ich in Pension bin, schwimme ich durchschnittlich 100 Kilometer pro Jahr, gemischt Brust und Rücken. Ich zähle jeden Tag die Längen und schreibe mir das auf“, ist Gabi Angerbauer stolz auf ihre Ausdauer. Gleichzeitig animiert sie ihre Freunde zum Schwimmen, die wohl gesündeste Sportart der Welt. Seit im Freibad Kremsmünster zwei abgegrenzte Schwimmbahnen zur Verfügung stehen, können die Schwimmer in Ruhe ihre Bahnen ziehen, auch wenn Hochbetrieb ist.

Zur Geschichte des Freibads Kremsmünster

Am 25. Juni 1966 wurde das Freibad Kremsmünster eröffnet. 28 Jahre konnten sich die Gäste an der kühlen Erfrischung des Schwimmbades und der gemütlichen Wiese erfreuen. Im Jahr 1994 wurde eine Sanierung aber unumgänglich. Um 30 Millionen Schilling, das entspricht 2 180 185 Euro, wurden Becken, Wasseraufbereitung, Haustechnik und Hochbauten wieder auf den neuesten Stand gebracht. Doch der Zahn der Zeit ließ nicht locker und 10 Jahre nach dieser rundum Sanierung mussten der Drei-Meter- und Fünf-Meter-Sprungturm abgetragen werden. Ein neuer Turm aus Edelstahl wurde errichtet, war aber aufgrund seiner Instabilität erst ab 2005 für die Badegäste benutzbar.

Am 8. Juli 2006 wurde mit einigen Ehrengästen das Jubiläum "40 Jahre Freibad Kremsmünster" gefeiert. Nach der offiziellen Feier war "Cool am Pool" angesagt und hunderte Besucher feierten eine fröhliche Nacht mit viel Musik. Am 13. August 2016 fand die Feier "50 Jahre Freibad Kremsmünster" erneut unter dem Titel "Cool am Pool" erfolgreich statt.

