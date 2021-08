Vom 11. August bis Ende Oktober 2021 ist die Nationalpark-Infostelle auf der Hengstpasshöhe wieder geöffnet.

ROSENAU AM HENGSTPASS. Das Hengstpass Gebiet in der Nationalpark Gemeinde Rosenau ist ein gern besuchtes Wanderziel. Um Wanderer und Naturliebhaber bestmöglich zu unterstützen, eröffnete die Nationalpark-Verwaltung im Jahr 2009 die Infostelle am Hengstpass. Coronabedingt musste diese auf der Passhöhe lange geschlossen bleiben. Vom 11. August bis Ende Oktober 2021 erhalten Besucher hier nun wieder Auskünfte und können sich im Shop mit Wanderkarten, Wanderbüchern, Bestimmungsliteratur und regionalen Produkten versorgen. Parkplätze und ein öffentliches barrierefreies WC stehen ebenfalls zur Verfügung.

Öffnungszeiten: täglich von 10 – 16 Uhr

im August von Di – So

im September von Mi – So

im Oktober von Fr – So