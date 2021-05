Die Gesundheits- und Sozialbegleiter des Roten Kreuzes geben Halt, wenn Menschen auf eine harte Probe gestellt werden. Sie begleiten Betroffene am Weg zurück ins Leben und helfen, Würde und Selbständigkeit zurückzuerlangen.

KIRCHDORF/KREMS. Ein plötzlicher Todesfall, eine Krankheit, Arbeitsplatzverlust oder Veränderungen der Beziehungssituation, eine Naturkatastrophe … Es gibt viele verschiedene Gründe, die einem Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen können. Die Gesundheits- und Sozialbegleiter helfen dann, wenn die eigene Kraft nicht mehr ausreicht.

Fünf Begleiterinnen im Bezirk Kirchdorf decken mit ihren unterschiedlichen persönlichen und fachlichen Fähigkeiten sehr viele verschiedene Bedürfnisse ab. Durch die Ausbildung zum Gesundheits- und Sozialbegleiter und die persönlichen Stärken der einzelnen Mitarbeiterinnen sind sie für unsere Klienten die Vertrauenspersonen auf Augenhöhe.

Bernie Heckmann ist als diplomierte Krankenschwester der Profi, wenn es um gesundheitliche Problemstellungen geht. Waltraud Österreicher als gelernte Bankkauffrau punktet mit ihrem Wissen in der Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten. Gerlinde Püstinger als Fachkraft in einer Steuerkanzlei ist vertraut mit jeglicher Art von Anträgen, Formularen und Behördenangelegenheiten. Herta Aichinger organisiert, telefoniert und behält den Überblick. Ingrid Pechmann als ehemalige Kindergartenleiterin hat ein feines Gespür für alles, was der Klient gerade braucht, und setzt genau dort ihre Hilfe an.

Kostenloses Angebot

Als kostenloses Angebot gibt das Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit den Sozialberatungsstellen jedem Klienten die Zeit und die Hilfe, die dieser gerade braucht, um die unterschiedlichsten Probleme zu lösen und begleitet ihn zum definierten Ziel. Dieses geht immer in Richtung Lebensordnung. Die Gesundheits- und Sozialbegleiterinnen sind auch da, wenn Personen eine einmalige Begleitung zu einem Arzt, zur Therapie, zu einer Untersuchung oder zu einer Behörde brauchen.

Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Bezirkskoordinatorin Monika Felbermayr unter 07582 63581-24 oder monika.felbermayr@o.roteskreuz.at zur Verfügung.